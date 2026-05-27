Cienciano del Cusco empató 1-1 ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco y avanzó a los play-offs de la Copa Sudamericana como segundo de su grupo. A continuación todos los detalles de su próximo rival y cuándo volvería a competir en el certamen continental.
¿Contra quién jugaría Cienciano?
Se enfrentará a un equipo desde la Copa Libertadores (uno de los que finalice en el 3° puesto de su respectivo grupo en ese torneo). El cruce se arma de forma automática mediante una tabla de rendimiento: el mejor segundo de la Sudamericana se mide contra el peor tercero de la Libertadores (y así sucesivamente).
¿Cuándo se jugaría el partido?
Esta ronda de repechaje se disputará en la semana del 15 de julio (partidos de ida) y la semana del 22 de julio (partidos de vuelta). Si logra superar esta llave, recién ahí inscribirá su nombre en los octavos de final programado para agosto.
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