Cienciano y Alianza Atlético son nuestros dos representantes peruanos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ logró su clasificación tras vencer en una infartante tanda de penales a Melgar en el Cusco, mientras que el ‘Vendaval’ derrotó en los 90 minutos a Deportivo Garcilaso. En ese sentido, ambos conocieron la posición que ocuparán en el próximo sorteo de la fase de grupos del 19 de marzo: el cuadro cusqueños irá al bombo 2, mientras que el club norteño fue al bombo 4.

Queda claro que en el bombo 1 están los equipos más potentes del torneo, encabezados por River Plate de Argentina, que este año no clasificó a la Copa Libertadores y es uno de los favoritos en la Copa Sudamericana, esta vez sin Marcelo Gallardo en el banquillo y con Marcelo Coudet como su flamante entrenador.

Atlético Mineiro, Sao Paulo y Santos, con Neymar, son los equipos brasileños del bombo 1, además de Gremio de Erick Noriega, que también buscará trascender en el torneo continental y el ‘Samurái’ podría volver al país, en caso el ‘Tricolor’ sea sorteado con Cienciano o Alianza Atlético. Racing Club, Olimpia y América de Cali completan el primer bolillero.

En el bombo 2, destacan San Lorenzo de Almagro, el primer campeón de la Copa Sudamericana en 2002, Vasco de Brasil y Millonarios de Colombia, con dos viejos conocidos del fútbol peruano como Rodrigo Ureña y el DT Fabián Bustos, campeones con Universitario de Deportes. Ahí está ubicado Cienciano, campeón del torneo en 2003.

En el bombo 3 resaltan Audax Italiano de Chile y Deportivo Cuenca de Ecuador. También Montevideo City Torque de Uruguay, que eliminó a Defensor Sporting del peruano Juan Pablo Goicochea. Alianza Atlético fue ubicado en el bombo 4 y vuelve a jugar fase de grupos de este torneo por primera vez desde 2009.

Cabe precisar que si Sporting Cristal no puede eliminar a Carabobo de Venezuela en la fase 3 de la Copa Libertadores, irá al bombo 4 de la Copa Sudamericana. Eso sí, por reglamento no podrían cruzarse los equipos peruanos en esta instancia, por lo que no debería enfrentar al ‘Papá’ en la fase de grupos.

Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Conmebol)

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Sao Paulo (Brasil), Racing Club (Argentina), Gremio (Brasil), Santos (Brasil), Olimpia (Paraguay), América de Cali (Colombia).

Bombo 2: San Lorenzo (Argentina), RB Bragantino (Brasil), Palestino (Chile), Millonarios (Colombia), Caracas FC (Venezuela), Vasco da Gama (Brasil), CIENCIANO (Perú), Tigre (Argentina).

Bombo 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolivia), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguay), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente Petrolero (Bolivia), Macará (Ecuador).

Bombo 4: ALIANZA ATLÉTICO (Perú), Recoleta (Paraguay), Deportivo Riestra (Argentina), Barracas Central (Argentina) Juventus (Uruguay) ó DIM (Colombia), Tolima (Colombia) ó O’Higgins (Chile), SPORTING CRISTAL (Perú) ó Carabobo (Venezuela), Barcelona (Ecuador) ó Botafogo (Brasil).

Sporting Cristal puede sumarse a Cienciano y Alianza Atlético solo si es eliminado ante Carabobo en Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

