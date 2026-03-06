¡Es oficial! El hincha de Universitario de Deportes recibió la noticia que tanto esperaba: el defensor Matías Di Benedetto ya cuenta con su carnet de cancha tras ser inscrito formalmente como jugador peruano en la Liga 1. Luego de una espera que se prolongó por el trámite de su nacionalización, el zurdo quedó habilitado administrativamente para disputar la temporada 2026 sin ocupar plaza de extranjero. De hecho, se perdió los primeros cinco partidos, pero puede estrenarse oficialmente este año este fin de semana.

Este avance llega en un momento crucial para el equipo dirigido por Javier Rabanal. Con el documento en regla y su inscripción confirmada ante la Federación Peruana de Fútbol, el ‘Tano’ ha pasado a ser una opción inmediata para fortalecer la línea defensiva. “Fue inscrito, su DNI está en trámite, pero consultaron y está todo ok. Ya está registrado”, adelantó Gustavo Peralta en L1 Radio.

El debut de Di Benedetto en este 2026 podría darse este mismo domingo 8 de marzo. El equipo merengue debe viajar a Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura. La presencia del experimentado defensor es vista con buenos ojos, especialmente considerando la exigencia física y táctica que representa jugar a más de 2,900 metros de altura.

Desde el aspecto técnico, Rabanal ya tendría en mente incluir al central en la convocatoria, pero todo se definirá en las próximas horas. El jugador estuvo entrenando a la par de sus compañeros desde comienzos de año y ha manifestado sentirse en óptimas condiciones físicas para sumar sus primeros minutos oficiales en este 2026.

La nacionalización de Di Benedetto no solo es una victoria para la planificación deportiva de Universitario, sino también un logro personal para el futbolista. Tras cuatro temporadas en el país y un tricampeonato en su haber, el defensor expresó su orgullo por recibir el DNI peruano, reafirmando su compromiso con la institución y su deseo de seguir haciendo historia en el fútbol peruano. “Ya es mi cuarto año y estoy muy contento... Agradezco a Universitario por abrirme las puertas y tratarme tan bien”, señaló.

El partido contra Los Chankas será una prueba de fuego para la Universitario, que busca mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Con Di Benedetto habilitado, la expectativa de los aficionados crece, pues confían en que su liderazgo sea clave para traer los tres puntos desde la difícil plaza de Andahuaylas. De todos modos, la última palabra la tendrá Javier Rabanal.

Universitario viene de vencer 1-0 a FC Cajamarca con gol de Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

