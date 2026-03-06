Tras un arranque auspicioso en el Torneo Apertura, sumando tres victorias consecutivas en la Liga 1, FBC Melgar perdió dos partidos al ‘hilo’ y llegó en mala racha a su estreno en Copa Sudamericana, donde no pudo levantar cabeza: cayó por penales ante Cienciano en Cusco y se quedó muy temprano sin torneo internacional. Un duro golpe para el ‘Dominó’ y su entrenador Juan Reynoso, quien habló en conferencia de prensa, luego de la derrota, y lamentó no haber avanzado a fase de grupos de un torneo donde supo ser semifinalista en 2022.

El técnico de Melgar fue claro en reconocer que fueron dos tiempos distintos para Melgar. “Veníamos con la ilusión de plantear el partido como se jugó en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo tomamos malas decisiones porque en el trámite de juego, más eran los gritos de la gente que el real peligro. No recuerdo una jugada importante que haya sacado Cáceda. Creo que la gente se confunde, una es oportunidad manifiesta de gol y otra es emoción, pero sí concuerdo en que no tuvimos la mejor expresión”, señaló el ‘Cabezón’.

De hecho, pese a no lograr la victoria en los 90 minutos, el ‘Dominó’ tuvo una nueva oportunidad en la definición por penales, pero el capitán Bernardo Cuesta falló su disparo y enseguida Carlos Cáceda no pudo tapar el remate de Maximiliano Amondarain, quien le dio la clasificación al ‘Papá’. Precisamente, ambos equipos se habían enfrentado en la fecha 1 del Apertura, con triunfo arequipeño por 2-0 de local con tantos de Bordacahar y De Santis.

FBC Melgar quedó fuera en la definición por penales ante Cienciano en Cusco. (Foto: FBC Melgar)

“Es nuestro capitán, nuestro líder, lastimosamente hoy le tocó perder el penal, pero nos tenemos que levantar y enfocarnos en el torneo local”, señaló Juan Reynoso, quien no tiene mucho tiempo para lamentos. El próximo lunes tendrá que visitar a Alianza Lima, en un duelo clave para cambiar la cara del equipo y buscar reencontrarse con la victoria: si gana, se pondrá a un punto de los íntimos y seguirá en carrera por el título.

Precisamente, para ese partido Horacio Orzán podría reaparecer en el once titular. Otra incógnita es Jefferson Cáceres, quien se sumó hace algunos días en su regreso al ‘Dominó’ luego de su corto paso por Europa. De hecho, el futbolista también espera poder debutar pronto, aunque Reynoso es consciente de que todavía no está al 100%, por eso no jugó el duelo ante Cienciano.

“El no viaje de Jefferson es porque todavía se ahoga en altura, no ha venido en su mejor expresión y como ustedes siempre han escuchado, nosotros vamos a poner a los jugadores cuando estén más cerca de su gran nivel y no arriesgarlo a una lesión. Lo mismo pasó con Horacio, todavía aqueja una molestias por eso no lo hemos traído y lo vamos a cuidar para el día lunes”, declaró el ‘Cabezón’.

Juan Reynoso volvió el año pasado a la dirección técnica de Melgar. (Foto: @MelgarOficial)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de caer por penales ante Cienciano por Copa Sudamericana, Melgar volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 9 de marzo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR