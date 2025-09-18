Alianza Lima vs. U. de Chile se enfrentan este jueves 25 de septiembre en un duelo cargado de historia y emociones, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El compromiso tendrá lugar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo y se jugará sin público, producto de la sanción de Conmebol. La ida quedó 0-0, por lo que todo se definirá en tierras sureñas.

Alianza Lima buscará un resultado positivo en tierras chilenas, tras empatar sin goles en la ida. Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán replantear algunas situaciones y corregir errores para clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana. Para la vuelta, se estima el retorno de Paolo Guerrero a la lista de convocados.

Por otro lado, en tienda blanquiazul no podrán contar con la presencia de Carlos Zambrano, quien salió expulsado en la ida, tras propinar un codazo hacia Charles Aranguiz y obtener doble tarjeta amarilla, situación recurrente en este 2025 en torneos Conmebol.

Cabe resaltar que Alianza Lima viene participando desde la fase 1 de la Copa Libertadores 2025, por lo que el duelo de vuelta será su duelo número 16 a nivel internacional en la temporada actual. Generando también un récord personal de participación.

Universidad de Chile, por su parte, quiere hacer valer la localía, aunque no contará con su público por lo que resta de la temporada en torneos de Conmebol. Eso sí, quieren reivindicarse y clasificar a semifinales donde, el ganador de la llave, se medirá ante Lanús o Fluminense.

Charles Aránguiz es uno de los líderes de este equipo que quiere conseguir un título internacional. En Matute, demostraron orden en cada línea, por lo que no serán un rival fácil para los peruanos. Lucas Assadi es otro de los jugadores a observar por su participación activa en ofensiva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la transmisión exclusiva de DSports, canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR