Desde el Cusco, Cienciano vs. Bolívar se enfrentan en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Cienciano buscará en este partido revertir el resultado que consiguió de visita, un 3-0 en contra frente al rival al que se volverá a encontrar para definir la llave de clasificar a los cuartos de final. Con un equipo parchado, el ‘Papá’ busca recuperarse con el calor de su gente.

Bolívar, por su parte, viene de tres victorias consecutivas y es tercero en la liga boliviana, incluyendo el triunfo con el equipo cusqueño. Además, se reforzó con cinco futbolistas, entre los que destacan Martín Cauterucio e Ignacio Gariglio, procedente de Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso.

¿Dónde ver Cienciano vs. Bolívar en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Cienciano vs. Bolívar podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Sudamericana, el partido entre Cienciano vs. Bolívar está pactado para disputarse este miércoles 20 de agosto a partir de las 5:00 p.m. desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de vuelta de octavos de final.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Cienciano vs. Bolívar es a las 6:00 de la tarde del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en España?

En España, Cienciano vs. Bolívar, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, está pactado para iniciar a las 0:00 horas del día siguiente, jueves 21 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Bolívar en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Cienciano vs. Bolívar está programado para las 7:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

