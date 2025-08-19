En medio de un fin de semana con mucho qué decir respecto al arbitraje peruano, una vez más es Winston Reátegui, ex-árbitro y ex-presidente de la Conar, quien sale a aclarar todas las dudas que dejó la última jornada del Torneo Clausura 2025. Por supuesto, el partido que se robó todos los focos en dicho sentido, fue el de Universitario frente a Sport Huancayo, donde incluso los cremas ya anunciaron el reclamo formal que se presentará por las decisiones tomadas en dicho duelo.

Si bien, mucho se habla de la anulación de un gol que, a entender de varios, habría sido invalidado inadecuadamente, otras jugadas del mismo partido también llamaron la atención y fueron revisadas por Reátegui, quien explicó los procesos que se deberían haber tomado en dicho momento.

Comenzando con uno de los reclamos del ‘rojo matador’, hubo una infracción de Hugo Ancajima que se le pasó por alto al árbitro e incluso al VAR. En un intento de ganar un balón dividido, el futbolista ‘crema’ llega tarde a querer conectar con el balón, y es Herrera quien al barrerse gana el balón pero recibe un pisotón de parte de su rival.

Ante esto, Reátegui fue muy claro en que debió haber recibido la tarjeta roja. “Para mí, si hubiera estado en la cancha, yo hubiera sacado la roja”, explicó en L1 Max. De la misma manera, revisando otra polémica del mismo compromiso, habló sobre una tarjeta que no fue mostrada a Anderson Santamaría: “Es una jugada temeraria por la fuerza y porque lo va a buscar. Pero es tarjeta amarilla, no es roja”.

Winston Reátegui aclara la jugada de un codazo a Anderson Santamaria. (Video: L1 Max)

Pero sin duda, la polémica más grande de dicho compromiso, fue en la que se anula el segundo gol de Universitario - que hubiera podido significar el triunfo de los ‘cremas’ - por una supuesta posición adelantada. Algo que sorprendió a muchos, es el trazado de líneas que más que aclarar la situación, genera muchas más dudas.

“El primer trazado se hace del defensor, de color azul. Luego se hace al delantero, ese es el procedimiento. Según el trazado que vemos, no se puede determinar el fuera de juego. El VAR tiene que acreditar una sanción, no es lo que ellos creen. El VAR tiene que dejar a todos seguros, sobre la decisión del árbitro”, indicó.

A su vez, confirmó el motivo del por qué, si el trazado no deja nada claro, se toma la decisión de anular el gol: “Se sanciona el fuera de juego porque el segundo árbitro asistente levanta la bandera. A pesar de que está mal posicionado el juez de línea. Pero si las imágenes no pueden asegurarme nada, no se puede apresurar una decisión”.

La acción polémica del gol anulado a Alex Valera por supuesta posición adelantada de José Carabalí. (Video: L1 MAX)

¿Quién es el árbitro del Universitario vs Alianza Lima?

En horas donde los jueces han sido señalados por sus recientes errores arbitrales, la CONAR publicó la lista de árbitros para la fecha 7 del Torneo Clausura, que tiene como atractivo el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El elegido para ser el juez principal de dicho compromiso fue Jordi Espinoza, pero parece que no ha dejado convencido a muchos esta elección.

Y pues otro de los que también quiso hacer una sugerencia sobre esta elección, fue el propio Winston Reátegui, quien lanzó otro nombre para que tome dicha responsabilidad. “Para mí, yo siempre mandaría a lo seguro, Kevin Ortega. Porque al final yo tengo la salida de decir, qué me criticas si te estoy poniendo al mejor”, concluyó.

El juez FIFA Kevin Ortega, es candidato para ser elegible para la Copa del Mundo 2026. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR