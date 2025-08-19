Alianza Lima vs. U. Católica se miden en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual DGO.

Alianza Lima viene de haber eliminado a Gremio en la ronda de playoffs, tras imponerse 2-0 de local e igualar 1-1 de visita. En la Liga 1, no pierde hace cinco partidos y llega motivado tras vencer 3-1 a ADT. Eso sí, sufrió una baja clave luego de vender a Erick Noriega al Gremio de Brasil.

Por otro lado, U. Católica clasificó a esta instancia como líder del grupo B, superando a Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina. Además de caer en la ida, no pudo ganar el fin de semana por la Liga Pro en Ecuador e igualó 1-1 en casa ante Libertad.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Alianza Lima vs. Universidad Católica podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica en España?

En España, el compromiso entre Alianza Lima vs. Universidad Católica puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad Católica en Internet?

Para ver el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.

