¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar por Copa Sudamericana?

Cienciano vs. Bolívar se miden en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus.

Cienciano clasificó como líder del grupo H, superando en puntos a Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique. En la Liga 1, llega de una semana de descanso en el torneo local, por lo que su último partido fue el partido de ida en La Paz, donde cayó por 0-3 y ahora busca revertir dicho resultado.

Por otro lado, Bolívar llegó a instancia con un contundente 6-0 en el global a Palestino de Chile. En el torneo local boliviano llega casi de la misma manera que el ‘Papá’, sin actividad. Pero previo a ello, golearon 5-0 al Real Tomoyapo, en Cusco buscarán sentenciar la goleada previa que dieron como locales.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Cienciano vs. Bolívar podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Cienciano vs. Bolívar, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en España?

En España, el compromiso entre Cienciano vs. Bolívar puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en Internet?

Para ver el partido Cienciano vs. Bolívar por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

