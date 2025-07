Erick Noriega es uno de los valores más altos de Alianza Lima versión 2025. Fue clave en la Copa Libertadores y repitió el plato en la Copa Sudamericana, donde ya se metió entre los 16 mejores del torneo tras eliminar a Gremio en Brasil. De paso, destacó su buen presente y la capacidad para desempeñarse en la defensa y la volante, sus planes a futuro y si maneja alguna oferta del extranjero, en medio de los rumores de los últimos meses.

“La verdad que bastante bien, bastante contento por la clasificación. El primer tiempo (ante Gremio) lo supimos manejar, en el segundo se complicó, pero pudimos pasar. Estoy bastante acostumbrado a eso, pasar de volante a zaguero central. A mí como jugador me gusta más jugar como volante, pero no se me complica pasar atrás en pleno partido”, apuntó en entrevista con ‘Los Reba’.

El ‘Samurái’ también resaltó que viene aprendiendo mucho de Carlos Zambrano, capitán del club y uno de los futbolistas más experimentados del plantel. De paso, destacó que el ‘Káiser’ es uno de los compañeros que más consejos le da.

“Varias cosas. Me gusta su técnica, la tranquilidad que tiene para conducir, dar un pase o cuando hay que mandarla a la mier.., poder hacerlo. Siempre me dice “no te comas la pared”; si ve que van a dar el pase, choca al jugador para que no pase o pase incómodo", apuntó.

Por otro lado, Noriega recordó la clasificación ante Boca Juniors en La Bombonera, que fue el primer golpe que dio el cuadro blanquiazul en el panorama internacional, y comparó ese suceso con lo hecho esta semana en el Arena do Gremio, incluso por la dificultad de ambos escenarios. ¿Cuál fue más difícil para el volante?

“Los dos fueron difíciles. En Gremio, cuando estuvimos calentando, la hinchada comenzó a cantar de una manera que no pensé que fuera así. Yo creo que La Bombonera fue más difícil porque cuando nos fuimos los penales, la hinchada de ellos comenzó a cantar tres veces más fuerte y se sintió”, apuntó.

Para el ‘Samurái’, nadie le quita el sueño al plantel de poder ganar la Copa Sudamericana. “Como nos dice ‘Pipo’ (Gorosito), si jugamos como venimos jugando, podemos hacerle la competencia a cualquier equipo de Sudamérica. Yo sueño con ser campeón de la Sudamericana. Se puede lograr, no va a ser nada fácil. Sería hermoso poder campeonar”, agregó.

Finalmente, con respecto a una posible oferta o salida al extranjero a corto plazo, aseguró que “hay cosas que me ilusionan en Alianza, obviamente mi sueño también es jugar en un equipo grande del extranjero. Me gustaría ser campeón de la Liga 1 este año, hoy estoy bastante enfocado en Alianza”.

