Cuando Joao Grimaldo dejó Sporting Cristal a mediados del 2024 para fichar por el Partizán de Belgrado, había muchas expectativas sobre lo que pudiera hacer en su primera experiencia en el fútbol europeo. Sin embargo, su estadía en Serbia fue muy turbulenta y le costó ganarse un lugar, provocando su estancamiento y relegándolo a un segundo plano dentro del plantel.

Si bien logró disputar 10 partidos, no fue suficiente para convencer al área deportiva del conjunto serbio y, buscando que no pierda continuidad en esta etapa importante de su carrera –todavía tiene contrato hasta junio del 2028–, fue prestado al Riga FC, equipo de la Liga de Letonia que hasta hace no mucho también tuvo a otro peruano, Luis Iberico. Con esas referencias, se le abrió una nueva puerta a Grimaldo.

Aunque en un principio también le fue difícil hacerse de un espacio en el fútbol letón, algo que le valió algunas críticas de la opinión pública, su presente habla por sí solo y hoy es uno de los mejores jugadores de su equipo. Partiendo como extremo y con la libertad para moverse por ambos ambas, el delantero de 22 años está recuperando la confianza y poco a poco se está acercando a su mejor versión.

Joao Grimaldo registra tres goles con Riga FC. (Foto: Riga FC)

El último jueves, en por la segunda jornada de las rondas de clasificación de la Conference League, el exjugador de Sporting Cristal volvió a ser clave dando una providencial asistencia para el 2-0 sobre el Dila de Georgia, anotado por el brasileño Iago Siqueira Augusto. Finalmente si equipo se impuso por 2-1 en la ida y dio un paso importante en su misión de seguir avanzando a la competición internacional.

Con este pase de gol, Joao Grimaldo continuó engrosando sus registros en lo que va de la temporada y sigue demostrando con números por qué es clave en el esquema de su entrenador, el eslovaco Adrián Gula. Así pues, el atacante nacional llegó a las siete asistencias contabilizando todas las competiciones, además de tres goles en 19 compromisos disputados.

Si bien en su momento se especuló con la posibilidad de que pudiera regresar a préstamo a Sporting Cristal, especialmente con la necesidad del club rimense con reforzarse en el aspecto ofensivo, esta opción quedó completamente descartada. La intención de Grimaldo es seguir en Europa y consolidarse en el extranjero.

Joao Grimaldo llegó a Partizán a mediados del 2024. (Foto: Getty Images)

Hay que recordar que su poca continuidad en el Partizán no solo lo estancó en el fútbol serbio, sino también le quitó espacio en la Selección Peruana y dejó de ser convocado. Ahora con Óscar Ibáñez en el banquillo como técnico interino, existe la posibilidad de que pueda considerarlos para los dos últimos partidos de las Eliminatorias 2026, frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima..

De momento, a la espera de una convocatoria para la fecha doble de septiembre, Grimaldo debe seguir enfocado en lo que me toca hacer en el Riga FC. Por más que algunos cuestionen su llegada a un balompié menos competitivo como el letón, lo importante es que él siga sintiéndose valioso y recupere confianza. Su próximo partido será este domingo 27 de julio ante Metta, por la jornada 24 de la Liga de Letonia.

Joao Grimaldo lleva 19 partidos con Riga FC. (Foto: Riga FC)

TE PUEDE INTERESAR