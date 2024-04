Deportivo Garcilaso vs. Lanús se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2024. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de STAR Plus y también por DGO. Este duelo está pactado para este jueves 11 de abril desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) y se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús. Los cusqueños llegan después de ganar ante Defensa y Justicia por 3-2 en este certamen, mientras que en el torneo peruano igualaron 2-2 ante ADT. Por su parte, el cuadro bonaerense empató 1-1 con Cuiabá en el debut copero y cayó por 2-0 frente a Racing, el último fin de semana por el campeonato argentino. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Resumen del D. Garcilaso Vs. Metropolitanos. (Video: Conmebol Sudamericana)