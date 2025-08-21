El escándalo en Avellaneda tras la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana sigue generando repercusiones. Luego de los graves incidentes en la tribuna visitante que obligaron a detener el encuentro, ahora la voz que se suma es la del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad. El dirigente chileno reveló que ya sostuvo conversaciones con Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, con el objetivo de analizar lo sucedido y dejar clara la postura del fútbol chileno. Sus declaraciones han generado debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido y qué sanciones se podrían aplicar en los próximos días.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Alianza Lima espera a la CONMEBOL: Independiente y U. de Chile podrían quedar fuera de la Copa Sudamericana
- Independiente quiere ser rival de Alianza Lima: la postura de su presidente ante CONMEBOL
- ¿Carlos Zambrano se pierde el clásico? La verdad sobre su estado físico y el presente de Alianza Lima
- Alianza Lima a la expectativa: ¿qué pasará con Independiente y U. de Chile tras la tragedia en Argentina?
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad