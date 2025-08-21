Presidente de la ANFP, Milad, habló con Alejandro Dominguez | Foto: ANFP/ESPN/CONMEBOL
El escándalo en Avellaneda tras la suspensión del partido entre y por los octavos de final de la Copa Sudamericana sigue generando repercusiones. Luego de los graves incidentes en la tribuna visitante que obligaron a detener el encuentro, ahora la voz que se suma es la del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad. El dirigente chileno reveló que ya sostuvo conversaciones con Alejandro Domínguez, presidente de la , con el objetivo de analizar lo sucedido y dejar clara la postura del fútbol chileno. Sus declaraciones han generado debate sobre quién debe asumir la responsabilidad de lo ocurrido y qué sanciones se podrían aplicar en los próximos días.

