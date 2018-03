Marcelo Grioni lloró tras clasificar a Sport Huancayo a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana

Con lágrimas en los ojos y con la mirada al cielo, Marcelo Grioni dedicó el triunfo a sus fallecidos familiares. Para el técnico, el 3-0 que sacó Sport Huancayo ante Unión Española tiene una sola explicación: fe en la divinidad. ¿Y el resultado? Con base a trabajo, logró que el ‘Rojo Matador’ avance a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana.

“[Las lágrimas] Fueron producto de muchas cosas. Hace poco tiempo mi mamá se fue junto a mi hermano y mi papá. Ellos me guían desde el cielo. Para ellos va este triunfo. Estas lágrimas van para ellos”, dijo Grioni en conferencia de prensa.

Sport Huancayo goleó con autoridad a un Unión Española que dirige Martín Palermo. El cuadro chileno se armó para pelear por el título de la Copa Sudamericana.

“Hicimos un gran partido y no los dejamos pasar la mitad de la cancha. No tuvieron una sola. Tuvimos juego, circulación. No sé qué más quieren. Es el primer equipo peruano que pasa a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Fue extraordinario lo que hizo este equipo. No nos generó una sola ocasión de gol un equipo que nos cuadruplica en presupuesto”, agregó.

Por otro lado, Grioni aseguró que la clave de la clasificación de Sport Huancayo estuvo en el empate sin goles que sacó de visita ante Unión Española.

“La fortaleza fue principalmente el partido que jugamos después de haber caído ante Cantolao. En la ida sacamos un gran resultado y desde ahí comenzamos a definir la serie”, concluyó.

