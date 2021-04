El triunfo de Melgar vs. Metropolitano en el arranque del grupo D de la Copa Sudamericana, reflejó tres cosas: cuando al grupo de Néstor Lorenzo no le alcance con juego, apelará al corazón; su gente en ataque dejó en claro lo que ofrecerá en área ajena (anotaron Bernardo Cuesta, Luis Iberico y Jhonny Vidales); y acaba de registrar el primer triunfo de un equipo peruano con remontada, de dos goles en contra, en el plano internacional.

A continuación te mostramos los otros partidos, tanto en Copa Libertadores como Sudamericana, donde los clubes nacionales lograron igualar el marcador cuando estaban con el marcador adverso. Situación similar a la que vivió el ‘rojinegro’ en Venezuela durante la primera etapa del cotejo. Sí, en la lista aparecen Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima y Real Garcilaso.

Sí, el cuadro arequipeño arrancó con el pie derecho esta fase en el certamen -antes eliminó a Carlos Mannucci-, donde también integran grupo como Aucas de Ecuador y Atlético Paranaense de Brasil. Ojo, la próxima fecha es ante el cuadro norteño. El país está listo para ver qué alegría nos prepara este plantel en lo que se viene.

AÑO TORNEO CIUDAD RESULTADO 1971 Copa Libertadores Rosario Rosario Central 2-2 Universitario 1993 Copa Libertadores Cali América de Cali 2-2 Sporting Cristal 1994 Copa Libertadores Lima Alianza Lima 2-2 Emelec 2005 Copa Libertadores Cuenca Deportivo Cuenca 2-2 Sporting Cristal 2016 Copa Sudamericana Cusco Real Garcilaso 2-2 Palestino 2021 Copa Sudamericana Caracas Metropolitanos 2-3 Melgar

Melgar vs. Metropolitano: crónica del partido

Parecía que se venía otra triste participación de un equipo peruano en torneos internacionales. Sin embargo, Melgar salió con todo, volteó el partido y dejó en claro dos cosas: tiene gente y corazón para pelear en este grupo D de la Copa Sudamericana.

El primer tanto llegó por intermedio del mediocampista Abraham Bahachille. La jugada nació de un tiro de esquina y el volante apareció por el segundo palo. El primero para los locales (9′). A los 20 minutos, nuevamente golpeó la escuadra del ‘profe’ Morr. Esta vez, fue el delantero Marco Bustillo: se anticipó a Carlos Cáceda y de cabeza puso el 2-0.

Parecía que el partido ya estaba resignado. Pero sobre el final del primer tiempo, Cuesta tuvo una pequeña revancha con el guardameta Tito Rojas, quien no controló bien el esférico y dejó la redonda en área chica. El atacante del ‘Dominó’ no desaprovechó y puso el descuento. En la etapa complementaria, Luis Iberico sacó un derechazo, que se desvió en la defensa de Metropolitanos, y a los 53 decretó el empate. Sobre el final, Jhonny Vidales no perdonó y puso el tercero.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.