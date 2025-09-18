Alianza Lima empató ante Universidad de Chile (0-0) en la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, dejando completamente abierta la llave para el choque de vuelta. Los dirigidos por Néstor Gorosito no fueron efectivos, ante un rival que se mostró ordenado y supo cuidar todas sus líneas. Precisamente, el DT blanquiazul reflexionó sobre el desarrollo de la contienda, pero también aprovechó en pronunciarse por la suspensión de seis fechas que sufrió en Liga 1 y también la conversación con la directiva para renovar su vínculo.

“Podríamos haber hecho un gol y lo hicimos en el primer tiempo. Merecíamos ir ganando. Después en el segundo tiempo, Universidad de Chile arrancó mejor que nosotros. No generaban situaciones, pero insinuaban más porque estábamos imprecisos, después de la expulsión nos costó un poquito más y los cambios fueron buenos porque entraron para hacerlo bien. Tuvieron la pelota ellos, pero no crearon nada más”, contó Gorosito en conferencia de prensa.

A su vez, se refirió a la falta de público para el partido de vuelta: “Es difícil jugar sin público. Se castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. El problema es de la U. de Chile. Se nos castiga a nosotros sin que nuestra gente, que ha ido a todas las canchas, no pueda ir. Una lástima. Son partidos que debemos estar muy fuertes de la cabeza”.

Por otro lado, Gorosito se refirió a la sanción que recibió en la Liga 1. El estratega fue suspendido por las próximas seis fechas por ofender al público asistente. ‘Pipo’ recibió esta cantidad porque es reincidente ya que también estuvo fuera de la zona técnica en el Torneo Apertura.

“Es una vergüenza que nos debiliten así. Los últimos cinco partidos que Alianza jugó clásicos, siempre tuvo expulsados. Te filma uno de la tribuna, es una vergüenza. Se le da dos fechas a Carlos Zambrano porque desde 3 se le puede defender, después hay un montón de señas y no pasa nada”, aseguró.

Además, señaló que este tipo de situaciones siempre perjudican al equipo en el desarrollo de la Liga 1 en el Apertura y Clausura: “Casi todo es contra Alianza, es lo que veo yo. Capaz que estoy equivocado, pero desde que llegué, me resulta muy extrañas todas estas cosas”.

Por último, Néstor Gorosito se refirió a las conversaciones para renovar su vínculo con Alianza Lima, pensando en lo que será la temporada 2026: “Estamos prácticamente por cerrar, solo falta firmar los papeles”. Además, negó cualquier llamada desde la Selección Peruana para tomar la dirección técnica.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 26.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con la transmisión exclusiva de DSports, canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Sudamericana. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

