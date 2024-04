Luchar cada pelota como si fuera la última y generar ocasiones de gol en situaciones que no te imaginas, son características muy marcadas de Paolo Guerrero. Sin embargo, el fútbol es un deporte colectivo y es necesario un equipo que funcione de igual a igual en todas su líneas. Este no fue el caso de César Vallejo, que cayó este miércoles ante Independiente Medellín por 4-2 en el Estadio Atanasio Girardot. El cuadro ‘poeta’ no se mostró como un equipo sólido y ordenado ante el ‘Poderoso de la Montaña’ y cometió muchos errores en defensa que condenaron al cuadro trujillano a una nueva derrota en la Copa Sudamericana 2024.

A sus 40 años, Paolo Guerrero sigue demostrando que aún está vigente . Se mueve, pelea los balones largos, presiona, pivotea y abre espacios, pero ante DIM hubo una brecha muy grande entre lo que intentó conseguir y lo que finalmente pasó. El delantero naufragó todo el partido en zona ofensiva sin nadie que lo acompañe y en las pocas ocasiones que generó, los ‘poetas’ no pudo aprovecharlas. Amonestado por reclamar, el ‘Depredador’ no salió para el segundo tiempo y el equipo del ‘Chicho’ Salas sigue sin funcionar, pese a la gran inversión a inicios de temporada para luchar ambos frentes, tanto el nacional como el internacional.

Inicio complicado para Vallejo y el primer gol

DIM fue superior de inicio a final. Con aperturas hacia las bandas y piques al espacio, los colombianos complicaron al cuadro trujillano. César Vallejo no pudo pasar la mitad de la cancha y Paolo Guerrero quedó muy solo - y alejado- del mediocampo. Los ‘poetas’ solo aguantaron 12 minutos con el 0-0, cuando llegó el primer gol del cuadro de Medellín, tras una descoordinación defensiva de los ‘poetas’. El tanto fue un baldazo de agua fría para los de ‘Chicho’ y el delantero de la selección peruana comenzó a mostrar su disconformidad con su equipo.

Paolo Guerrero renegó y reclamó a su defensa por no tomar bien las marcas en la jugada del primer tanto del equipo colombiano, que ganó confianza con el gol a favor y encontró la forma de complicar a la César Vallejo. Por su parte, los trujillanos no pudieron levantar cabeza ante el situación desfavorable y se les complicó el partido con un penal cometido por Carlos Cabellos.

El 2-0, un Paolo enojado y tarjeta amarilla

El segundo gol de DIM llegó tan solo 11 minutos después con una pena máxima marcada por el juez principal, tras ser avisado por el VAR y revisar la jugada. Paolo Guerrero evidenció su frustración por este cobro que aumentaba el marcador para los colombianos y fue a reclamarle al árbitro por su decisión. Además, el delantero volvió a recriminar a su equipo, ya que la jugada inició con un lateral a favor y terminó con un penal en contra para César Vallejo.

Con dos goles en contra, Paolo Guerrero sabía que sus compañeros lo necesitaban más que nunca y fabricó la más clara de los ‘poetas’ en el primer tiempo. Luchó contra un defensa colombiano y ganó, descargó el balón con Gerson Barreto, pero el volante remató y la mandó desviado. Además, en otra jugada en ataque para los trujillanos, Cabellos llegó por derecha y sacó un centro que no llegó a los pies del delantero, quien se la pedía de manera insistente.

Paolo Guerrero no salió al segundo tiempo

Parecía mentira pero no lo fue. Hasta los comentaristas de la transmisión oficial se demoraron en darse cuenta que Paolo Guerrero había sido sustituido en el entretiempo y no salió a jugar la segunda mitad del compromiso. ‘Chicho’ Salas decidió que el delantero no debía seguir en el encuentro e ingresó en su lugar el colombiano Yorleys Mena, quien anotó un gol a los 63 minutos para los trujillanos, que terminaron cayeron por 4-2 en Medellín.

¿Qué tan beneficioso fue para Paolo Guerrero su llegada a César Vallejo? Pues, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el cuadro ‘poeta’ se encuentra en los últimos lugares de la Liga 1 y cayó en sus dos partidos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Si bien aún tienen tiempo de revertir la situación en el campeonato local, en el torneo internacional complicaron sus chances de avanzar a la siguiente fase.





