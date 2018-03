Ricardo Gareca no solo está atento a los preparativos de la Selección Peruana para los amistosos en Estados Unidos. El técnico también sigue a los clubes peruanos en las competencias internacionales. Sobre Sporting Cristal tuvo un comentario especial, pese a quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

"El partido de anoche fue totalmente favorable para Cristal. Lamentablemente a veces no se da. A veces una dosis de suerte tiene que pasar", indicó el 'Tigre' al programa La 'Cátedra' de Nacional Deportes.

Sporting Cristal quedó fuera de la Sudamericana en la primera fase, pese a vencer 2-1 a Lanús de Argentina en Lima. En el partido de ida, los celestes perdieron 4-2, por lo que el global quedó 5-4 a favor de los granates.

Ricardo Gareca también analizó el desempeño de Alianza Lima en su debut en la Copa Libertadores, con empate sin goles con Boca Juniors en el Estadio Nacional. A su entender, los íntimos pudieron la sorpresa.

"A mí no me parecía descabellado de que Alianza ganara sobre el análisis final. Yo vi más para ganar a Alianza que a Boca. Me pareció un partido muy bien planteado por el comando

técnico (Pablo Begoechea)", analizó

Por último, el 'Tigre' se refirió a la eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores en la primera fase. "No clasificó por una cuestión de azar. A veces esto existe. Nada más. Estaba todo dado para que la 'U' clasificara", manifestó.

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores en enero pasado. Tras perder 2- 0 con Oriente Petrolero en la ida, los cremas hicieron todo el esfuerzo para la remontada en el duelo de vuelta. Iban 3-0 arriba, pero un error defensivo le dio el descuento y la clasificación a los bolivianos en Lima.

