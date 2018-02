Sporting Cristal no aguantó la presión de Lanús y recibió un gol a los 15’ [VIDEO]

Sporting Cristal no había ni tocado la puerta del arco de Lanús, y el cuadro argentino no perdonó, menos una salida pasiva de la defensa ‘celeste’, que no pudo contener el demoledor ataque del rival y recibió un gol en los primeros 15 minutos del choque por Copa Sudamericana.

En un intento por salir tocando desde la defensa, Sporting Cristal perdió el balón tras quedar ahogado por la presión de Lanús. A pesar de que el equipo de Mario Salas intentó reponerse, el cuadro argentino llegó rápido y liquidó.

¿Algo más pudo hacer la defensa de Cristal? Los ‘celestes’ se durmieron y el delantero Bruno Vides empujó el esférico para inflar las redes del arco que defendió Patricio Álvarez.

Recordemos que previo al debut de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana, los ‘celestes’ encadenaron dos triunfos en el Torneo Descentralizado. Golearon a Ayacucho y ganaron con autoridad a Alianza Lima.

Con Anderson Santamaría: el reportaje que le dedicó la TV mexicana a Daniel Peredo [VIDEO]