Después de perder por 2-0 a manos de Cerro Porteño, a Sporting Cristal no le alcanzó para meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores y tuvo que conformarse con el premio consuelo de clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana. En líneas generales, los rimenses tampoco hicieron mucho para merecer estar entre los 16 mejores clubes del máximo torneo continental de Sudamérica, mostrando un rendimiento bastante irregular a lo largo de la fase de grupos, pese a que llegó a la última jornada con chances de clasificar.

En ese sentido, según el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), como Sporting Cristal quedó ubicado como el penúltimo peor tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue emparejado con RB Bragantino para la ronda de los play-offs de la Sudamericana. Es decir, el vencedor de esta llave tendrá un boleto a los octavos de final de dicho torneo.

Asimismo, este viernes se llevó a cabo el sorteo de los emparejamientos de los octavos de final en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay, y Sporting Cristal pudo conocer a su posible contrincante si llega a clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Así pues, si los dirigidos por Zé Ricardo superan a RB Bragantino, medirán fuerzas con otro equipo brasileño: Atlético Mineiro.

Hay que señalar que todavía no hay una programación oficial para los partidos de los play-offs ni los de octavos de final, pero ya hay fechas tentativas para que estos encuentros se disputen luego del Mundial 2026. Así pues, la ida de los play-offs será entre el 21-23 de julio y la vuelta entre el 28-30 del mismo mes. Asimismo, la ida de los octavos se jugará entre el 11-13 de agosto y la vuelta entre el 18-20 del mismo mes.

Por otro lado, el último jueves, luego de la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Libertadores, Zé Ricardo dio una conferencia de prensa en donde buscó explicar las razones de por qué su equipo no fue capaz de meterse entre los 16 mejores de la competición, luego de caer por 2-0 ante Cerro Porteño. En su primera intervención, sostuvo que los otros clubes tenían un mejor presupuesto que la institución cervecera.

“En un grupo muy difícil, muy competitivo, con tres equipos con un presupuesto financiero muy alto en comparación a nosotros, logramos conseguir dos victorias en Lima, que era nuestro objetivo. Aun así, sabíamos que necesitábamos sumar puntos de visita, pero los partidos son siempre muy difíciles e intensos”, aseguró.

“Tuvimos un buen primer tiempo, pero después del intermedio el equipo de Cerro retornó un poco más intenso y, en una jugada de línea de fondo, Vegetti es muy letal en ese tipo de situaciones”, agregó, reconociendo el poderío ofensivo de Cerro Porteño, donde el argentino Pablo Vegetti se despachó con un doblete para mandar a ‘SC’ a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal / RB Bragantino vs. Atlético Mineiro?

La llave entre Sporting Cristal / RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, a disputarse por los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará luego del Mundial 2026. Según la programación de la CONMEBOL, la ida se jugará entre 11-13 de agosto y la vuelta entre el 18-20 de agosto.

¿En qué canales ver Sporting Cristal / RB Bragantino vs. Atlético Mineiro?

Los partidos entre Sporting Cristal / RB Bragantino vs. Atlético Mineiro serán transmitidos para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la opción de paga en DGO. Si no tienes ninguna de estas opciones, podrás seguirlo por todas las plataformas de Depor.

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