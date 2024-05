Este miércoles, Alianza Lima recibirá a Colo Colo en el estadio Alejandro Villanueva, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El cuadro blanquiazul está en la obligación de ganar, para llegar con chances a la última fecha de poder continuar compitiendo internacionalmente. Ante este panorama, Alejandro Restrepo ensayó un posible once con el que espera mantener el arco en cero, pero con el que también pueda generar daño en la portería rival, de modo que se logre el objetivo. No obstante, no hay que olvidar que el ‘Cacique’ tuvo un día de ensayo en Lima para así definir su esquema de juego, por lo que todo puede pasar. Conoce las posibles alineaciones para este duelo, que está pactado para jugarse desde las 7:00 p.m. y podrás verlo por ESPN y STAR Plus.