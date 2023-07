Contra el reloj, en el último ensayo, el entrenador uruguayo de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, resolverá algunas dudas sobre el once a emplear para el partido de vuelta ante Corinthians por los playoffs en el estadio Monumental. El reto es remontar al ‘Timao’ que se impuso por 1-0 en Sao Paulo, la noche del pasado martes en la que expulsaron a Alex Valera y detuvieron al preparador físico uruguayo Sebastián Avellino en Brasil por actos racistas a los hinchas. Una semana ha pasado y aunque lograron una victoria en el torneo local, los cremas no llegan en el mejor momento.

Tarea ardua pero no imposible para un equipo que convive con los desafíos futbolísticos. Por lo pronto, el ‘Flaco’, fortalecido por el grupo, universo crema y la oración, evalúa un once con algunas novedades en ofensiva. Por ejemplo, los regresos al equipo titular de Andy Polo y ‘Orejas’ Flores, como extremo derecho y segundo atacante, respectivamente. La ‘Joya’ alternó los últimos quince minutos ante Unión Comercio, mientras el mundialista de Rusia 2018 no fue tomado en cuenta pensando en este partido. El compromiso está en sacar adelante el partido y festejar la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Herrera se perfila como el ‘9′ por Valera

Si hay una posición en la pizarra de Jorge Fossati que no ha podido, hasta el momento, definir por las constantes expulsiones, sanciones y convocatorias al ‘equipo de todos’ es la ofensiva.

Alex Valera, con once anotaciones, resulta ser el atacante inamovible; sin embargo, sus constantes suspensiones han generado un dolor de cabeza para el técnico Jorge Fossati, ya que su acompañante ha rotado sin dar soluciones.

Mientras Emanuel Herrera, Luis Urruti, Jorge Rivera, Alexander Succar y recientemente ‘Orejas’ Flores se disputan el puesto de segundo delantero, ahora el ‘Flaco’ tendrá que echar mano de la ‘Maquinaria’, habitual acompañante del chiclayano, como su sustituto ideal.

Eso sí, ‘Maquinaria’ está con la mecha encendida, pues anotó recientemente un gol de penal en el 2 a 0 ante Unión Comercio por la tercera fecha del Torneo Clausura, y es el ‘9′ que piloteará el ataque contra el ‘Timao’. Así que, la esperanza de gol de Fossati y los hinchas está puesta en su juego de mañana en Ate.

Romero, el ‘1′ por Carvallo

Son estos partidos ante los grandes de Sudamericana, como Corinthians de Brasil, los partidos que todo futbolista competitivo espera jugar y destacar dentro de la cancha. Lo sucedido en Sao Paulo quedó de lección, el presente para el arquero Diego Romero, de 21 años, quien suplirá al suspendido José Carvallo, es salir victorioso con los cremas mañana en el Monumental. La seguridad de la ‘U’ se inicia en las manos de ‘Chiquito’, quien sumará su segundo partido internacional en sus cortos tres años de carrera. La confianza está al tope, pero habrá que plasmarlo en la cancha.

Por otro lado, la última vez que la ‘U’ ganó a un club brasileño en Lima fue hace doce años, en el 2011. Fue 2-0 al Vasco de Gama con goles de Raúl Ruidíaz y Johan Fano, en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Nacional de Lima.

A los 35 minutos, Ruidíaz se encargó de abrir el marcador para Universitario de Deportes, con un potente disparo de penal, luego de una falta cometida sobre el volante Rainer Torres, quien fue derribado en el área. El segundo tanto del cuadro crema llegó luego de un pase en profundidad de Rainer Torres, otro de los jugadores destacados, para el ‘Gavilán’ Fano, quien le cruzó el balón al portero Prass y anotó el 2-0 a favor de Universitario, a los 59 minutos.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR