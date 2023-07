En Universitario de Deportes, Jorge Fossati es una voz autorizada para hablar del presente de Diego Romero: no solo porque lo estudia en el día a día de los entrenamientos, sino también porque conoce el oficio del arco como pocos (su carrera como guardameta profesional fue entre 1969 y 1990). En medio de todo ese panorama, el DT uruguayo habló de la actualidad del arquero de 21 años y de cómo llega al encuentro de este martes frente a Corinthians, por los play offs de la Copa Sudamericana 2023.

El guardameta de 21 años será el encargado de custodiar la portería del cuadro ‘merengue’, tras la expulsión de José Carvallo en el choque contra Gimnasia y Esgrima, por la última jornada de la fase de grupos. Si bien se trata de una gran responsabilidad, el DT confía en las habilidades del jugador y la buena actuación que dará, pese a lo complejidad que supone el rival y que el choque será en Brasil.

“No hay nada especial que decirle a Diego Romero [sobre su debut internacional], lo veo en plenas condiciones”, indicó el estratega uruguayo. Asimismo, no subestimó al cuadro brasileño. “Basta mirar la liguilla de equipos (en el certamen internacional) y no hay otro con la historia de Corinthians en cuanto a copas. Será un partido muy duro, pero para los dos”, agregó.

La palabra de Diego Romero

El último domingo, el plantel ‘crema’ partió hacia tierras brasileñas, para el duelo contra Corinthians (es el partido de ida por los play offs de la Sudamericana). Uno de los jugadores cremas que habló en el aeropuerto fue el guardameta Diego Romero, quien será el encargado de custodiar la portería ‘merengue’, tras la roja que recibió José Carvallo en el cotejo contra los argentinos, en el estadio Monumental.

Al respecto, el jugador de 21 años manifestó que “la responsabilidad la tomo con tranquilidad, sabemos que nos jugamos una llave importante”. Asimismo, garantizó que todo el plantel está enfocado en ganar: “Vamos mentalizados en lo que queremos y vamos a dar todo para tener un resultado importante”.

Finalmente, dio a conocer que Jorge Fossati le dio la confianza en todo momento para sacar adelante cualquier partido (tal y como lo hizo frente a Alianza Atlético, por la segunda fecha del Clausura). “La confianza de él siempre está ahí y eso es importante. Estoy al cien por ciento física y mentalmente”, sostuvo.





