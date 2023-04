Más allá del gran presente de los dirigidos por Jorge Fossati -el equipo registra 16 puntos en la Liga 1 y, por ahora, suma cinco partidos invicto-, existe una gran expectativa para lo que será el debut de Universitario de Deportes en la etapa de grupos en la Copa Sudamericana (en la fase previa eliminaron a Cienciano, en el estadio Monumental). Y la gran noticia para el plantel merengue es que si bien el primer ensayo será de visita, contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, no estarán solos: una gran cantidad de hinchas llegaron a Buenos Aires y mostraron su aliento.

Sí, el apoyo incondicional del hincha de Universitario de Deportes jugará un papel fundamental en el debut del torneo continental ( aquí las posibles pizarras de ambas escuadras para el cotejo ) . Este miércoles su pudo a ver a los seguidores en el país ‘albiceleste’ para el compromiso que arrancará a las 7 pm. (hora peruana). A través de las redes sociales de la institución crema, se compartió la postal.

Los cremas parten con alta expectativa y, por supuesto, su momento en la Liga 1 también podría servir como un empuje anímico. Por ahora están ubicados en el tercer lugar con 16 unidades. Ojo, el pasado fin de semana empataron contra Deportivo Garcilaso, en Cusco. Fue un valioso resultado porque aguantaron desde el minuto 50 con 10 hombres (expulsaron a Nelson Cabanillas).

En lo que va del proceso del técnico uruguayo, Universitario de Deportes no conoce la derrota. El primer juego fue ante Cienciano, con una victoria que los clasificó a fase de grupos de Sudamericana (2-0). Lo mismo sucedió contra ADT, Binacional y, otra vez el ‘Papá', aunque en esta oportunidad por el torneo local.

La hinchada de Universitario de Deportes ya está en Argentina. (Foto: Twitter / Club Universitario)

La palabra de Jorge Fossati

Jorge Fossati es uno de esos técnicos que no se pierde ni un solo detalle del rival (sus números en la Liga 1 lo vienen demostrando: Universitario de Deportes acumula 16 unidades y desde hace cinco partidos no registran derrotas). Y es que su amplia experiencia le ha permitido enfrentar a grandes equipos de Sudamérica, como es el caso de ‘El Lobo’. Por este motivo, el estratega uruguayo aplicará este conocimiento a sus dirigidos previo al encuentro por la Sudamericana, el cual se desarrollará este miércoles en Argentina.

“El sistema táctico es una parte dentro de otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero que no es esencial. No existe ninguna sistema mágico, por lo que nosotros usamos aquel sistema en donde pensamos que nos podemos sentir cómodos. Mi preferencia no quiere decir que no se pueda cambiar de acuerdo a los alternativas o momentos”, señaló el entrenador ‘merengue’.

Eso sí, el experimentado DT aseguró que la ‘U’ es un rival difícil para los demás integrantes de su grupo en la Copa Sudamericana. “En el último partido les fue mal jugando de visitante. De local, en su último partido le ganaron a Estudiantes, que es el clásico de La Plata. Si lo ganaron es porque tienen cualidades. Los equipos argentinos son generalmente coperos por tradición. La cancha de Gimnasia la conozco, he jugado varias veces. Es un grupo difícil, pero la ‘U’ es duro para cualquiera”, sentenció.

El calendario de Universitario de Deportes

Fecha 1: Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Universitario - 05/04 (7 p.m.)

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. - 05/04 (7 p.m.) Fecha 2: Universitario vs. Goiás - 20/04 (9 p.m.)

vs. Goiás - 20/04 (9 p.m.) Fecha 3: Universitario vs. Independiente Santa Fe - 04/05 (9 p.m.)

vs. Independiente Santa Fe - 04/05 (9 p.m.) Fecha 4: Goiás vs. Universitario - 23/05 (5 p.m.)

Goiás vs. - 23/05 (5 p.m.) Fecha 5: Independiente Santa Fe vs. Universitario - 08/06 (9 p.m.)

Independiente Santa Fe vs. - 08/06 (9 p.m.) Fecha 6: Universitario vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata - 28/06 (9 p.m.)





