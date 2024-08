Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan este domingo 25 de agosto a partir de las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2024 de Liga 1, a disputarse en el Estadio Alberto Gallardo. A continuación, conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Sporting Cristal llega a este partido después de perder por 2-0 ante Melgar, en el duelo válido por la pasada fecha 8 del Torneo Clausura 2024. Los rimenses no pudieron con la superioridad de los rojinegros y sucumbieron con mucha facilidad, tras las anotaciones de Tomás Martínez y Bernardo Cuesta. Sin duda alguna, los dirigidos por Marco Valencia hicieron valer sus argumentos para que los tres puntos se queden en casa.

Guillermo Farré, director técnico de los bajopontinos, cambió de estrategia en Arequipa y pasó del 4-2-3-1 al 4-4-2, con Martín Cauteruccio y Luis Iberico como atacantes. Esto hizo que su equipo estuviera muy partido a lo largo del encuentro y ese desequilibrio fue muy bien aprovechado por Melgar, que con asociaciones constantes y triangulaciones por las bandas supo generar mucho peligro, justificando el 2-0 definitivo.

“En principio, el partido no salió beneficioso para nosotros, quizás el planteamiento haya sido equivocado, después tendré que volver a ver las imágenes. El 2-0 te deja un sabor feo porque en el primer tiempo las cosas no se hicieron bien pero el segundo tiempo fue parejo, de ida y vuelta, y que te conviertan el gol al último te deja un sabor feo; pero el partido no fue para nada beneficioso para nosotros”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.

Asimismo, en referencia a la situación de Maxloren Castro en la etapa complementaria, Farré argumentó que fue por el desgaste físico que tuvo a lo largo del partido. “Iban 75 minutos, había hecho un desgaste muy grande. Consideraba que poniendo a Ascues podíamos tener más tenencia en la gestación de juego. uvo dos o tres posibilidades de finalizaciones por banda. Max ya había perdido la frescura y opté por ese cambio”, aseveró.

UTC, por su parte, llega a este partido después de empatar por 1-1 con ADT en el Estadio Germán Contreras Jara. Si bien el cuadro de Wilmar Valencia de adelantó en el marcador a través de Beto da Silva, Ángel Ojeda decretó la igualdad definitiva. Hay que añadir que a mitad de semana el ‘Gavilán del Norte’ anunció la contratación de Guillermo Sanguinetti, quien asumirá la dirección técnica por lo que resta de la temporada. Veremos cómo le va al ‘Topo’ en su debut con los cajamarquinos.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC?

El encuentro entre Sporting y UTC está programado para este domingo 25 de agosto desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. UTC?

El partido entre Sporting Cristal y UTC se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





