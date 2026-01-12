Después de ‘romperla’ en el Riga FC de Letonia y llamar la atención de algunos clubes de Europa, finalmente Joao Grimaldo fue vendido por Partizán de Belgrado –club que era dueño de su pase– al Sparta Praga de República Checa, por lo que tendrá la oportunidad de mostrarse en un fútbol más exigente que el letón. Pese a que no le fue bien en su primera experiencia en el Viejo Continente –en Serbia no tuvo espacio y le costó adaptarse–, el atacante de 22 años no se dio por vencido fácilmente y decidió mantenerse en el extranjero antes que volver a la Liga 1.

A días de haber sido presentado en sociedad, Grimaldo ya fue convocado para su primer reto con el Sparta Praga: será parte del plantel que afrontará la segunda semana de pretemporada invernal, antes del reinicio de la Liga de República Checa. El exjugador de Sporting Cristal viajará con sus nuevos compañeros a Marbella, España, donde deberá demostrar sus condiciones para ganarse la confianza de su entrenador Brian Priske.

Cuando Joao consiga sumar sus primeras sesiones de entrenamiento, es muy probable que sume minutos en esta pequeña gira con el conjunto checo. Según informaron en su página web oficial, tienen programado dos amistosos: frente al Malmö este viernes 16 de enero, y contra el Legia Varsovia el jueves 22. Ambos duelos serán de suma importancia para el atacante nacional.

Recordemos que Joao Grimaldo estuvo a préstamo en Riga FC, donde se marchó como campeón de la Liga de Letonia siendo clave a lo largo de la campaña. Contabilizando todas las competiciones que disputó, marcó cinco goles y sirvió 10 asistencias, demostrando que el fútbol letón le estaba quedando chico y ya estaba preparado para dar un salto de mayor exigencia.

Joao Grimaldo llegó al Sparta Praga proveniente del Partizán de Belgrado. (Foto: Sparta Praga)

Según se pudo conocer, Sparta Praga pagó 1.3 millones de euros por su pase, haciéndole un contrato a largo plazo –aún no revelado– y que le deja el 15% de una futura venta al Partizán de Belgrado. Asimismo, por concepto de solidaridad establecido por la FIFA, Sporting Cristal se embolsó 45 mil euros por esta transferencia de su canterano.

Durante su presentación, Tomáš Rosický, histórico mediocampista checo y director deportivo del Sparta Praga, explicó las razones detrás del fichaje de Grimaldo. “Joao nos impresionó sobre todo en los partidos difíciles de su selección. Es un jugador rápido, técnicamente dotado y muy activo en ataque”, acrimi.

Asimismo, el exjugador del Arsenal valoró las características del delantero nacional y su facilidad para jugar por la banda o como segundo delantero, incluso, como mediapunta si es que el contexto lo requiere. “Puede jugar tanto por la banda como por el centro. Será un jugador clave para el equipo tanto en jugadas combinadas como en el uno contra uno gracias a su buen regate”, aseveró.

Ojo, luego de esta gira por Marbella, la Liga de República Checa se reanudará a fin de mes, donde Sparta Praga enfrentará al Dukla Praga en condición de visitante, el sábado 31 desde las 12:00 p.m. El cuadro de Grimaldo marcha segundo en la tabla de posiciones con 38 puntos, siendo escolta del Slavia Praga, líder absoluto con 42 unidades. Los ‘Rojos’ no campeonan desde la temporada 2024-24 y quieren volver a festejar.

Sporting Cristal recibió 45 mil euros por la venta de Joao Grimaldo. (Foto: Sporting Cristal)

TE PUEDE INTERESAR