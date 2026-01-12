Renato Tapia es uno de los capitanes de la Selección Peruana. (Foto: Instagram)
Renato Tapia es uno de los capitanes de la Selección Peruana. (Foto: Instagram)

La temporada 2025 de la Liga 1 presentó un momento poco habitual que afectó también el desarrollo del fútbol peruano: la expulsión de Deportivo Binacional. El ‘Poderoso del Sur’ quedó fuera de competencia en el desarrollo del Torneo Clausura, afecto a los equipos que enfrentó porque se anularon los puntos. Como era de esperar, esta situación despertó críticas y, tiempo después, uno de los que alzó la voz fue Renato Tapia, volante de la Selección Peruana. El jugador de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se refirió al plano local y el poco atractivo que le genera en este último tiempo.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS