Tras varios días con protagonismo peruano en torneos internacionales, este fin de semana volverá la acción del Torneo Clausura con partidos claves, teniendo como plato principal una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Universitario y Alianza Lima se robarán las miradas de la fecha 7, en un duelo que concentrará la atención de los hinchas en el Estadio Monumental, aunque también habrá expectativa por el resto de compromisos de la jornada.

La fecha comenzó el viernes 22 de agosto con el empate sin goles entre Juan Pablo II y Cusco FC, programado para las 3:30 p.m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College. Los cusqueños, que vienen siendo una de las revelaciones del campeonato, sin embargo, no pudieron sumar en Chongoyape.

El sábado 23 continuará la jornada con Sporting Cristal recibiendo a UTC desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Será un duelo clave para los celestes en su intento por recuperar el liderato del Clausura, además de que podría significar el debut oficial de Felipe Vizeu, delantero extranjero que llegó hace algunos días y genera expectativa en el Rímac.

Ese mismo día se completará la actividad con tres partidos más: Los Chankas vs. Sport Boys a la 1:15 p.m. en Andahuaylas; Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad a las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo; y Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo a las 6:00 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega.

El domingo 24 la fecha continuará con más duelos interesantes. A partir de la 1:00 p.m., Melgar visitará a ADT con la consigna de sumar nuevamente de la mano de Juan Reynoso, quien debutó la fecha pasada con victoria. Luego, a las 3:15 p.m., Cienciano será anfitrión frente a Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega.

La séptima jornada del Clausura se cerrará con el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Monumental, desde las 5:30 p.m. Los cremas llegan golpeados tras su eliminación en la Copa Libertadores, mientras que los íntimos afrontan el partido motivados tras meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cabe resaltar que el encuentro entre Ayacucho FC y Binacional no se jugará, luego de que el cuadro puneño quedara fuera de la Liga 1. Esto responde a la medida adoptada por la FPF tras el fallo del Poder Judicial que anuló la cautelar que había devuelto a los celestes a la primera división.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio Canal ANULADO ANULADO Ayacucho FC vs. Binacional - - 22/08 FINAL Juan Pablo II 0-0 Cusco FC Complejo Deportivo Juan Pablo II L1 MAX 23/08 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. UTC Alberto Gallardo L1 MAX 23/08 1:15 p.m. Los Chankas vs. Sport Boys Los Chankas L1 MAX 23/08 3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 23/08 6:00 p.m. Dep. Garcilaso vs. Sport Huancayo Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 24/08 1:00 p.m. ADT vs. Melgar Unión Tarma L1 MAX 24/08 3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 24/08 5:30 p.m. Universitario vs. Alianza Lima Monumental GOLPERU

Descansa: Alianza Atlético

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 5 3 49 16 33 53 2 Alianza Lima 24 14 6 4 30 16 14 48 3 Cusco FC * 22 14 4 4 41 21 20 46 4 Sporting Cristal * 23 14 3 6 42 24 18 45 5 Alianza Atlético * 23 12 4 7 31 20 11 40 6 Garcilaso 24 11 6 7 36 22 14 39 7 Melgar 24 10 9 5 33 26 7 39 8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32 30 2 38 9 ADT 23 8 6 9 27 37 -10 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 10 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 23 6 8 9 30 34 -4 26 13 Sport Boys 24 6 6 12 27 35 -8 24 14 Juan Pablo II> * 23 6 6 11 26 36 -10 24 15 UTC * 22 5 5 12 19 40 -21 20 16 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19 17 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 23 39 -16 16 18 Alianza Universidad 23 3 6 14 21 41 -20 15 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

