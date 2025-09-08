El 2025 inició con una expectativa alta para Sport Boys y es que una ola de refuerzos se sumaron a la institución, con el afán de generar mayor competitividad. Con el paso de las fechas, esta fórmula fue fallando e iniciaron los problemas. Ahora, en medio del Torneo Clausura de la Liga 1, se suma uno más: Adrián Alcocer dejará el cargo de administrador temporal en la institución.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, Alcocer presentó su renuncia formal hacia la SUNAT y dejará el cargo de administrador en Sport Boys. La razón de esta repentina decisión se debe a “presiones externas”. De esta manera, el cuadro rosado quedará a la expectativa de su reemplazo.

La misma fuente contó que las razones fueron expuestas directamente a la SUNAT. Es así que Alcocer deja el club en un balance económico, algo que fue esquivo en los últimos años en lo que respecta a la gestión de Sport Boys. Lo único pendiente son los resultados en el plano deportivo.

SUNAT hará la elección en los próximos días y abrirá una fecha límite para postulaciones, tal y como pasó en el caso de Universitario de Deportes, tras la renuncia de Jean Ferrari. Alcocer permanecerá en el club hasta el momento de la elección, donde hará la transferencia de poderes. Se estima que todo será en menos de 30 días.

Alcocer se despide de Sport Boys, tras su llegada en el mes de octubre de 2023. Desde aquel entonces, el inicio de los cambios se dieron en 2024 y en 2025 también realizó algunos refuerzos para potenciar el plantel; sin embargo, no pudieron clasificar a torneos internacionales.

Por lo pronto, Sport Boys se ubica en el puesto 14 de la tabla acumulada con 24 puntos y está cinco unidades arriba de puestos descenso. En lo que respecta al Torneo Clausura, el panorama es completamente distinto porque está ubicado en la posición 17 con solo cuatro puntos, producto de un empate y una derrota.

