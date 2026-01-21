Cada temporada en la Liga 1 llegan futbolistas extranjeros que no siempre marcan la diferencia, pero que en ocasiones dejan huella. Este es el caso del delantero uruguayo Adrián Balboa, quien reforzó a Alianza Lima en la temporada 2019 y permaneció en la institución blanquiazul hasta la primera parte del trsitemente recordado 2020 en La Victoria.
Si bien no tuvo una cuota goleadora importante, se mantuvo hasta hace solo unas semanas atrás en el radar del club íntimo, que buscaba sumar un atacante de nivel ante la salida del experimentado Hernán Barcos, nuevo jugador del FC Cajamarca.
Finalmente, la dirigencia blanquiazul optó por los fichajes del peruano Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, quienes acompañarán al referente y mundialista Paolo Guerrero.
Es así que todo hacía indicar que Balboa seguiría en 2026 en Racing de Avellaneda, sin embargo, una irrechazable oferta, desde un particular equipo de Europa, llegó en las últimas horas y ‘Rocky’ dejaría ‘La Academia’.
Según información del periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases de futbolistas, el club ruso Pari Nizhniy Novgorod envió una propuesta formal que supera el millón de dólares para hacerse con los servicios del delantero de 32 años.
La oferta fue vista con buenos ojos en Racing e incluso tendría el visto bueno del entrenador Gustavo Costas. Si bien lo ha utilizado en varios encuentros, no es el ‘9′ titular y la oferta económica seduce a todas las partes involucradas.
Cabe mencionar que esta sería la tercera experiencia internacional de Balboa, pues en la temporada 2013-2014 jugó en Panathinaikos de Grecia y en 2020-2021 en el Racing de Santander de España.
Además, ha defendido las camisetas de Cerrito, Danubio, Liverpool, Villa Teresa, Defensor Sporting de Uruguay; Sarmiento, Patronato, Belgrano, Unión, Racing en Argentina; Antofagasta de Chile; y Deportivo Pereira de Colombia.
