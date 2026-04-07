Con 23 puntos en nueve jornadas, Los Chankas es el líder absoluto del Torneo Apertura, superando a clubes como Alianza Lima (20), Cienciano (19) y Universitario de Deportes (18). Trabajando en silencio, el equipo dirigido por Walter Paolella se a consolidado como la sorpresa de la Liga 1 2026 y hoy por hoy es un serio candidato para dar el golpe en el primer certamen del año.

En medio de este gran momento, es inevitable no mencionar a Adrián Quiroz como una de las figuras del conjunto andahuaylino, quien para seguir confirmando las cosas buenas que se dijo de él tras su última convocatoria a la Selección Peruana, el lunes marcó el gol del triunfo en el 1-0 sobre FC Cajamarca. No fue un gol cualquiera, sino uno clave para que su equipo aproveche el tropiezo de Alianza Lima en el clásico y se coloque en la cima de la tabla de posiciones.

Luego de ser el héroe de Los Chankas en suelo cajamarquino, Adrián Quiroz charló con Ovación y dio detalles de cómo ha vivido estas semanas, donde viene disfrutando de su buen presente y asimilando el hecho de haber debutado en la ‘Blanquirroja’. Asimismo, afirmó que esta victoria les permite ilusionarse con ver más allá de solo la punta del campeonato.

“Han sido semanas muy positivas. Con la Selección no se consiguieron los resultados, pero seguiremos trabajando. En el torneo local, con Los Chankas, logramos un gran triunfo que nos deja punteros y nos permite seguir con la ilusión”, comentó.

Adrián Quiroz es titular indiscutible en Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

En esa misma línea, el volante valoró la integración que hay en la interna de Los Chankas y el aporte del comando técnico de Walter Paolella. “El grupo viene haciendo bien las cosas gracias al trabajo del comando técnico, lo que nos ayuda a desenvolvernos de la mejor manera dentro del campo”, agregó.

En lo concerniente al plano individual, Quiroz reconoció que la clave de su rendimiento es sentirse importante para el equipo, ser el conductor y el que asuma la responsabilidad en el centro del campo. “Todo lo que estoy viviendo es gracias a Dios. Estoy feliz, me tocó anotar. Me gusta hacer jugar al equipo y ser el conductor, pero también es importante aportar para sumar puntos”, añadió.

Eso sí, apuntó a ser responsables con el liderato en la Liga 1 y mantener los pies sobre la tierra, ya que solo así no se desviarán del objetivo. “Vamos paso a paso. Esto es fútbol y uno siempre debe estar preparado para dar lo mejor. Queremos dar más y con trabajo vamos a lograr el objetivo”, expresó.

Finalmente, el futbolista de 26 años habló sobre sus aspiraciones en la Selección Peruana, luego de estrenarse en la pasada fecha FIFA contra Senegal y Honduras. “Donde toque jugar, uno siempre representará al país de la mejor manera, sea en Lima o en la altura. Como peruanos llevamos la camiseta con orgullo y sabemos que la altura puede ser un beneficio ante rivales que no están acostumbrados”, aseveró.

Adrián Quiroz debutó con la Selección Peruana frente a Senegal, ingresando por André Carrillo. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de vencer por 1-0 a FC Cajamarca, Los Chankas volverá a tener actividad luego de las Elecciones Generales cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 17 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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