En el inicio de la pretemporada de Alianza Lima, el club anunció a un jugador que ya había confirmado su continuidad en la institución: Alan Cantero. El argentino llegó a Lima para iniciar los trabajos; sin embargo, no quedaba claro por cuánto tiempo firmaba su vínculo. A través de redes sociales, el cuadro de La Victoria anunció que llegaron a un acuerdo hasta el año 2028, por lo que compraron su pase a Godoy Cruz y será una de las armas de Pablo Guede en 2026.

Cuando finalizó la Liga 1 2025, el futuro de Cantero se convirtió en una incógnita porque -a pesar de las buenas actuaciones en la temporada- desde el club no se mostraron claros en relación a su futuro. El futbolista regresó a Argentina por algunas semanas, mientras que esperaba la llamada que, con el paso de los días, llegó. Eso sí, el jugador no fue ajeno a tentativas de seguir en Liga 1, pero con otro equipo.

A lo largo del mes de diciembre se pudo conocer que Alan Cantero fue tentado por Universitario de Deportes, actual campeón del fútbol peruano y que vio en el jugador de 27 años la oportunidad perfecta de reforzar su plantilla, con un elemento del clásico rival.

Desde el club, anunciaron que firmó contrato hasta el año 2028, procedente de Godoy Cruz, quien se quedó con el 20% de su pase ante una futura venta. El mensaje también fue claro para los cremas y enfatizando su elección de quedarse en tienda blanquiazul: “No es cuestión de ofertas, es convicción”.

Días antes, Cantero había resuelto todas las dudas y reveló que se quedaba en Alianza Lima, mentalizado en realizar una buena pretemporada para ser del agrado del nuevo comando técnico dirigido por Pablo Guede: “Muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión y ojalá sea un gran año para todos”.

“Menos mal que se dio todo rápido también, yo también lo dije que quería estar acá y nada, para mí es muy importante, ya estamos acá en el país y bueno, ahora va a ser lo mejor para Alianza. Sabemos que hemos tenido una mala experiencia en el campeonato que dejamos, pero bueno, ahora se renueva todo y vamos a dejar todo para tratar de lograr los objetivos”, agregó.

Los números de Alan Cantero en 2025

A pesar de las recurrentes lesiones en la temporada, Alan Cantero se convirtió en uno de los jugadores fundamentales de Alianza Lima en el 2025. En un inicio se ubicó como extremo o delantero central; sin embargo, las funciones del jugador fueron cambiando con el paso de los partidos.

En total, el argentino disputó 32 partidos oficiales entre Liga 1 (21), Copa Libertadores (6) y Copa Sudamericana (5). Además, marcó 5 goles oficiales, siendo clave en la ida del octavos de final de la ‘Suda’ con un doblete ante Universidad Católica de Ecuador. Ahora, con su renovación, busca no repetir las lesiones y seguir siendo un elemento clave para el comando técnico.

TE PUEDE INTERESAR