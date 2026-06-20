Alan Cantero regresó a Lima tras finalizar su periodo de descanso y, a su llegada, fue consultado sobre los movimientos que vienen realizando los principales rivales de Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura. El delantero argentino dejó clara la postura del plantel blanquiazul frente a los recientes fichajes de Universitario y Sporting Cristal.

Los jugadores íntimos comenzaron a retornar a la capital con el objetivo de reincorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes del comando técnico. El equipo iniciará la preparación para afrontar un exigente segundo semestre de la temporada 2026, donde buscará pelear por todos sus objetivos.

Mientras Alianza Lima todavía no oficializa incorporaciones, sus principales competidores ya reforzaron sus planteles. Universitario aseguró la llegada de Gianluca Lapadula, mientras que Sporting Cristal confirmó hace algunos días el fichaje del experimentado delantero Hernán Barcos.

Consultado sobre la contratación del ‘Bambino’ por parte del clásico rival y el arribo del ‘Pirata’ al conjunto rimense, Cantero evitó entrar en comparaciones y aseguró que el grupo está concentrado únicamente en su propio trabajo.

“Sinceramente nosotros nos enfocamos nosotros. Tenemos un gran equipo, se ha armado un grupo increíble. Así que nada, estamos muy felices de seguir combatiendo acá en el club, en Alianza. Vamos a luchar por el objetivo que es a fin de año”, destacó.

El atacante también remarcó que el plantel mantiene la misma ambición pese a los logros obtenidos durante la primera parte del año. Según explicó, el grupo no pierde de vista las metas que se ha trazado para esta temporada.

“Sí, sí, con mucha motivación. Sabemos que hemos logrado algo lindo, pero como les dije anteriormente, no nos conformamos con nada. Y te vuelvo a repetir, el objetivo claro está a fin de año donde vamos a pelear por ser campeón de Clausura”, sentenció.

Con el reinicio de los entrenamientos cada vez más cerca, Alianza Lima buscará llegar en las mejores condiciones al inicio del Torneo Clausura, certamen en el que intentará imponer condiciones y mantenerse en la lucha por el título nacional.

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