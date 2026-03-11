El próximo sábado 14 de marzo, en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, de la ciudad de Cusco será testigo del duelo entre Deportivo Garcilaso frente a Alianza Lima, por la fecha 7 de la Liga 1. El partido está programado para las 18:00 p.m. (hora peruana). Es por ello, que Depor conversó en exclusiva con el polifuncional defensor Aldair Salazar, quien analizó el encuentro ante su exequipo.

“Si, bien es cierto, no hemos conseguido los resultados que hubiéramos querido en las primeras fechas. Ahora tenemos muchas ganas de enfrentar este partido contra un gran rival como Alianza Lima que es el puntero y nos ilusiona el poder sacar un buen resultado”, comenzó diciendo Aldair Salazar a Depor.

El elenco de Deportivo Garcilaso en seis fechas disputadas de la Liga 1, no anda bien en cuanto a resultados, ya que tiene cinco puntos ubicándose en el puesto 15 de la tabla posiciones.

Debido a esa situación, la directiva de Deportivo Garcilaso cesó en el cargo a Hernán Lisi como su entrenador y su reemplazo fue el profesor Lisandro Grecco.

Aldair Salazar dejó en claro que el grupo está consciente de la importancia de este duelo ante Alianza Lima.

“Somos locales y evidentemente tenemos la ilusión de ganar el partido. Son 90 minutos y en eso 90 minutos se va a definir quien haga mejor las cosas se va a llevar los tres puntos”, agregó Aldair Salazar.

Asimismo, Salazar afirmó que vienen trabajando en la táctica del balón detenido, un factor fuerte de Alianza Lima que hasta el momento lo ha ubicado en la cima de la Liga 1.

“Estamos trabajando a detalle la pelota parada, sabemos que son muy peligrosos todos y claro que Renzo Garcés está en gran momento al igual que Paolo Guerrero y todo el equipo de Alianza Lima que está haciendo un gran inicio de torneo”, sentenció el defensa de Deportivo Garcilaso a Depor.

