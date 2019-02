Alejandro Hohberg: "Los hinchas de Universitario de Deportes me hicieron saber dónde estoy" 

Alejandro Hohberg agradeció a los hinchas de Universitario de Deportes por el recibimiento que le dieron durante la presentación del equipo en la 'Noche Crema'. El volante recibió aplausos pero también le cantaron una canción con un mensaje directo.

Al momento de saltar al campo la barra crema cantó: "Esa es la 'U', el mejor de los equipos, el mejor de los equipos, ese equipo se llama la 'U'".

“Quiero agradecer al hincha por el otro día, fue una noche muy linda. Me sentí cómodo y quiero decirles que vamos a pelear todo en el año. Me dieron una buena bienvenida para que esté cómodo y me hicieron saber a dónde he llegado. Sé la responsabilidad que tengo”, dijo en Gol Perú.

“Me sorprendió el recibimiento. Lo tomé para bien. No sabía cómo me podrían recibir. Ahora yo tengo que responder a las expectativas y a la gente. Trataba de no pensar mucho en eso, solo en entrenar bien, conocer a mis compañeros y entender lo que quiere Nicolás Córdova de mí. Me agradó mucho cómo me recibieron. Ha sido así desde que firmé”, añadió.

Alejandro Hohberg dijo que no manejaba la posibilidad de llegar a Universitario de Deportes, pero dijo que no le sorprendió porque Nicolás Córdova ya había tenido interés en llevarlo a otros clubes cuando estaba en Chile.



"Luego no ese acercamiento no hablamos, solo nos cruzamos en los clásicos. Cuando me llamó me contó las ganas que tenía de unirme y las ganas de club, también. Fue lo clave para mí. Siempre es importante que el DT muestre interés y sienta que puedes encajar bien. Me agradó que se mantuvo la base del equipo y que han fichado buenos jugadores”, dijo.