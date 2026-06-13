La sorpresiva salida de Alejandro Orfila de Cusco FC no solo generó impacto en el entorno del club, sino también entre los integrantes de su comando técnico y el plantel. Mientras se prepara para regresar a Argentina, el entrenador uruguayo decidió pronunciarse por primera vez y reveló algunos detalles sobre cómo se produjo su desvinculación de la institución cusqueña.

“Estamos preparando el retorno hacia Argentina. Sin duda que esto ha sido una sorpresa. El equipo demostró una faceta futbolística muy positiva. En Copa Libertadores jugamos contra rivales de muchísima jerarquía, que van a llegar a instancias finales, y Cusco FC lo hizo de igual a igual y de muy buena manera. Considero que hasta merecimos más puntos y hemos tenido un reconocimiento muy positivo de nuestros rivales”, confesó el DT a Inka Digital TV.

En defensa del trabajo realizado con el cuadro dorado de Cusco FC, el estratega uruguayo destacó los números obtenidos durante su etapa al frente del equipo. Según sostuvo, el comando técnico consiguió resultados positivos en la competición doméstica, a pesar de la exigencia que representó disputar dos torneos de manera simultánea.

“Obviamente queríamos tratar de clasificar a algo, hicimos todo el intento y no pudimos por este desarrollo, pero la verdad es que lo que demostró Cusco FC en el torneo internacional ha sido sumamente positivo. Y en lo que es la liga, hemos sacado el 65% de los puntos jugando cada tres días y prácticamente sin poder trabajar; esa es la realidad. Si este equipo hubiese tenido la oportunidad de trabajar con nosotros ahora, después del descanso que se tenía, sin duda que el torneo iba a ser aún muchísimo mejor y íbamos a poder pelear por instancias importantes”, añadió.

Orfila contó además que no tuvo la oportunidad de despedirse del plantel durante una de las prácticas, debido a una decisión tomada por la directiva. De acuerdo con la explicación que recibió, se buscó evitar una situación incómoda ante la inminente llegada de Javier Rabanal, exentrenador de Universitario de Deportes.

“Con los futbolistas hemos hablado de forma particular porque, desgraciadamente, no pudimos ir a despedirnos como correspondía en el espacio de entrenamiento. La institución tomó la decisión de que eso no sucediera porque, si nosotros íbamos y hablábamos, ya iba a estar atrás el cuerpo técnico que va a entrar ahora, y consideraron que no estaba buena esa situación”, explicó.

Para finalizar, el entrenador señaló que contaba con el respaldo del plantel y que todos mantenían la expectativa de ser protagonistas en la segunda mitad de la temporada. Asimismo, debido a la restricción impuesta por la dirigencia, explicó las inusuales circunstancias en las que tuvo que despedirse por última vez de sus futbolistas.

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