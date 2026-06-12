Cusco FC oficializó la contratación del español Javier Rabanal como su nuevo director técnico. El estratega europeo asumirá el reto de conducir al cuadro imperial con la misión de consolidar el proyecto deportivo trazado por la institución para las próximas temporadas.

Será la segunda experiencia de Rabanal en el fútbol peruano. A inicios del 2026 arribó al país para ponerse al frente de Universitario de Deportes; sin embargo, los resultados no acompañaron su gestión y terminó dejando el cargo tras dirigir algunos compromisos con el conjunto crema.

Antes de su llegada al balompié nacional, el entrenador español venía de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. Rabanal se proclamó campeón del torneo ecuatoriano con Independiente del Valle, consolidando una propuesta futbolística que despertó el interés de varios clubes de la región.

En Cusco FC consideran que el perfil del técnico encaja con la filosofía institucional, basada en la continuidad y el cumplimiento de objetivos a mediano plazo. Por ello, la dirigencia decidió apostar por un vínculo que se extenderá hasta el final de la próxima temporada.

“Bueno, nosotros como club tenemos un proyecto deportivo, ya lo he mencionado en varias oportunidades, en algunos medios, lo que nosotros buscamos básicamente es que la persona que esté a cargo, en este caso el técnico, tenga esa visión, y eso es lo que nos ofrece el profesor Javier Rabanal”, dijo Rolando Escajadillo, directivo de Cusco FC.

Asimismo, el dirigente destacó que el estratega llega con un conocimiento previo del medio local, lo que facilitaría su proceso de adaptación en esta nueva etapa.

“Bueno, definitivamente él ya ha estudiado el fútbol peruano, ya sabe cómo funciona, cómo es, entonces no creo que sea un problema para él. ¿Y por cuánto tiempo ha llegado por Cusco? ¿Por cuánto tiempo lo han fichado? Lo que queda esta temporada y la siguiente".

Escajadillo también reiteró que la institución mantiene firme su política de respaldar proyectos deportivos sostenibles y evitar contratos de corta duración.

“Vuelvo a repetir, nosotros creemos en los proyectos, por eso es que nosotros no hacemos contratos cortos. tenemos los objetivos y finalmente esto es fútbol”.

Finalmente, el directivo expresó su satisfacción por la llegada del entrenador español y confió en que el trabajo conjunto permitirá alcanzar los objetivos trazados por el club.

“Sí, contentos porque creemos que es una buena oportunidad para todos, para él, para nosotros, y nosotros vamos a seguir en ese camino”.

TE PUEDE INTERESAR