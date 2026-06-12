El delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño, quien recientemente finalizó su etapa en el QD Hainiu de China, se encontraba sin equipo tras quedar como agente libre. No obstante, todo apunta a que el atacante ya tiene definido su próximo destino y continuará su carrera en el fútbol uruguayo.

Según informó el periodista Leandro Hernández, el atacante nacional tiene un acuerdo cerrado para convertirse en nuevo jugador de Montevideo Wanderers, institución histórica del balompié charrúa que buscará reforzar su plantel para afrontar el segundo tramo de la temporada.

“Santiago Ormeño será nuevo jugador de Wanderers. El atacante, con pasado en la selección peruana, tiene todo acordado y arribará al país en las próximas horas. El delantero llega para sumarse al plantel de Mathías Corujo”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

De concretarse oficialmente la operación, el futbolista de 31 años afrontará un nuevo desafío en el extranjero y tendrá la oportunidad de mostrar nuevamente sus condiciones en una liga altamente competitiva del continente.

La llegada de Ormeño responde a la necesidad de Montevideo Wanderers de fortalecer su zona ofensiva. El club uruguayo apuesta por la experiencia del atacante, quien ha desarrollado gran parte de su carrera profesional entre Perú y México.

El delantero ganó notoriedad durante su paso por Puebla, equipo con el que logró destacadas actuaciones en la Liga MX. Sus buenas campañas le permitieron ser considerado en la selección peruana durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Catar 2022.

Santiago Ormeño tuvo su mejor momento con la camiseta de Puebla | Foto: AFP

Posteriormente, el atacante defendió las camisetas de clubes como León, FC Juárez y Chivas de Guadalajara, antes de emprender una nueva aventura en el fútbol asiático con el QD Hainiu de China.

Con este movimiento, Ormeño volverá a competir en Sudamérica luego de varias temporadas fuera de la región. Además, tendrá la posibilidad de recuperar continuidad y protagonismo en un campeonato que suele servir como vitrina para futbolistas del continente.

Montevideo Wanderers, que a lo largo de su historia ha conquistado títulos en el fútbol uruguayo, confía en que la incorporación del atacante peruano aporte jerarquía y soluciones en ataque para alcanzar los objetivos trazados en la presente campaña.

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