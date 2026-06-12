Nolberto Solano se refirió a la actualidad de la Selección Peruana luego de los amistosos disputados frente a Haití y España. El actual técnico de Pakistán analizó el presente del combinado nacional y mostró su sorpresa por la ausencia de Renato Tapia en las convocatorias de Mano Menezes.

Si bien reconoció que la ‘Bicolor’ atraviesa un momento complicado, el exintegrante del comando técnico de Ricardo Gareca consideró que el equipo viene mostrando una imagen distinta con la aparición de nuevos nombres. Sin embargo, remarcó que los resultados todavía no acompañan el proceso que encabeza el estratega brasileño.

Además, Solano hizo referencia al malestar que existiría entre algunos futbolistas y la actual dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. En ese contexto, mencionó el caso de Renato Tapia, quien en más de una oportunidad ha deslizado críticas hacia determinadas decisiones adoptadas por la FPF.

“Es algo muy evidente que si yo como entrenador, como seleccionador, tengo un jugador que tiene más de 100, 90 partidos con la selección, la experiencia de Renato llama mucho la atención. Un ejemplo, siempre Ricardo lo mencionaba y gracias a Dios nos fue todo bien. Si no trabajas en un ambiente de selección, ¿qué fue parte del éxito que logró Ricardo?. Es que toda una comitiva que lo rodeaba a Édwin Oviedo, era gente de fútbol, que había estado antes en el fútbol, pero era como una comisión que lo dejaban trabajar tranquilamente”, mencionó.

En esa misma línea, el popular ‘Ñol’ destacó la importancia del entorno que rodea a una selección y recordó que la armonía fue una de las claves del exitoso ciclo de Ricardo Gareca al mando de Perú.

“Y Ricardo siempre dijo, es bueno trabajar en un ambiente donde te quieren, donde a todos es una armonía, porque la selección se debía a eso, era una armonía con todo dirigente, con todas las personas que tenía que salir a hablar, los que tenían que salir a hablar, pero hoy pareciera que se rompió. Renato llama la atención a cualquiera, porque uno dice, no nos sobran, no nos faltan jugadores, pero bueno, es un tema que seguramente en algún momento lo tendrá que aclarar. Bueno, Renato ha dicho la verdad, no me llama en cómo voy a ir”, agregó.

Finalmente, Solano sostuvo que Mano Menezes tiene la responsabilidad de evaluar a los futbolistas durante esta etapa, aunque consideró que, cuando lleguen los compromisos oficiales, deberá apostar por los elementos más experimentados y de mayor nivel.

“Entonces ya el profe Mano (Menezes) es el responsable de que este año siga observando jugadores, y yo creería que cuando empiece la verdad, cuando vengan las cosas, los partidos por puntos, cuando el tema sea diferente, pero es raro, porque yo creo que cuando uno va construyendo un equipo, hay que tratar de aprovechar a los mejores”, sentenció para el programa ‘Nada Que No Sepa’.

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