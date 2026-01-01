Con el inicio de un nuevo año futbolístico, los movimientos en el mercado siguen dando que hablar y uno de los que más llamó la atención fue el del defensor Alessandro Milesi, quien tomó un rumbo que pocos en Cusco FC imaginaban. A puertas de una temporada donde el club vivirá una histórica participación internacional, el jugador decidió emprender un nuevo desafío fuera del país, alejándose así del proyecto que venía construyendo el cuadro cusqueño. Su salida se convirtió rápidamente en tema de conversación entre hinchas y seguidores de la Liga 1, quienes se preguntan qué motivó este cambio en un momento tan determinante para el equipo.

La noticia empezó a tomar fuerza luego de que trascendiera que un club de los Estados Unidos había puesto la mira en el defensor peruano. Poco después, distintas fuentes cercanas al entorno del futbolista confirmaron que no se trataba solo de un interés pasajero, sino de una negociación avanzada que finalmente terminó por concretarse en estos días previos al arranque del 2026.

De acuerdo con la información confirmada, Milesi continuará su carrera en el Miami FC, equipo de la USL Championship, una liga que viene creciendo de manera sostenida en los últimos años y que se ha convertido en un destino recurrente para jugadores sudamericanos. El defensor, además, ya conoce el club, pues tuvo un paso previo por la institución durante la temporada 2019.

Su retorno a Miami no solo significa un nuevo ciclo, sino también la oportunidad de competir en un entorno exigente y con mayor exposición internacional. El jugador de 26 años llega luego de completar una campaña con Cusco FC, donde alternó en 18 partidos de la Liga 1 y acumuló más de 400 minutos en cancha, aportando principalmente en la primera parte del torneo.

Milesi nuevo jugador del Miami FC | Foto: Miami

En cuanto a su recorrido profesional, Milesi ha tenido una trayectoria marcada por experiencias en distintos países. Tras formarse en Italia con el Brescia Calcio, donde incluso celebró un campeonato de ascenso en 2018, continuó su camino con pasos por Malta, España y finalmente Perú. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego fueron aspectos que siempre destacaron en su perfil.

A nivel de selecciones, el defensor también sumó minutos importantes en las categorías juveniles de la Bicolor, siendo convocado para amistosos internacionales y posteriormente para el Sudamericano Sub-20 del 2019. Ese rodaje internacional le permitió consolidarse y abrir puertas para nuevas experiencias en el extranjero.

Aunque su partida deja un vacío en la defensiva de Cusco FC, el club deberá reorganizar sus piezas de cara a la Copa Libertadores, torneo donde la presencia de jugadores con ritmo y continuidad suele ser determinante. El anuncio de su salida llegó en un momento clave, pero también abre un espacio para que otros futbolistas tomen protagonismo en el plantel que competirá internacionalmente después de varios años.

