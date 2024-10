La noche del sábado en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes logró una trabajada victoria por 2-1 sobre ADT, consolidándose como el único líder del Torneo Clausura con 33 puntos tras 14 fechas. En un encuentro donde el dominio crema se hizo evidente por momentos, la gran figura fue Álex Valera, quien con dos goles sentenció el partido y reafirmó el momento estelar que atraviesa. Sin embargo, la noticia no fue solo su rendimiento sobre el campo, sino también su regreso sorpresivo a la titularidad después de haber sido baja unos días antes en el partido entre Perú y Brasil por las Eliminatorias 2026.

Valera, quien sufrió un espasmo muscular en la cadera en el calentamiento previo al choque en el Estadio Mané Garrincha, generó expectativas e incertidumbre sobre su presencia ante ADT. Se esperaba que no participara debido a la lesión, pero el delantero silenció a todos al disputar los 90 minutos y marcar los dos tantos que le dieron el triunfo a su equipo. Y, en medio de esa euforia, Valera no dudó en aclarar los rumores sobre su condición física.

En la zona mixta, el delantero nacido en Lambayeque fue claro y directo al referirse a las especulaciones sobre su baja en el partido de la Selección Peruana. “Nunca haría nada para perjudicar a la selección, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil, fue algo imprevisto”, aseguró con incomodidad hacia los comentarios que surgieron en algunos medios de comunicación.

Valera explicó con detalle cómo se produjo su lesión: “Estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”. El ex Deportivo Llacuabamba dejó en claro que estaba molesto por la manera en que se manejó la información en torno a su lesión, especialmente por ciertos periodistas que, según él, “dicen cosas que no saben”.

El delantero de 28 años también aprovechó para expresar su descontento con un sector de la prensa deportiva. Valera mencionó que algunos periodistas especularon de manera inapropiada sobre su situación física, lo que generó incomodidad tanto en él como en el entorno de Universitario. “Eso incomoda. La gente consume pero no termina de ver toda la información”, apuntó Valera, haciendo referencia a cómo los rumores pueden distorsionar la realidad.

A pesar de las críticas, Valera mostró su satisfacción por haber podido aportar al equipo en un momento crucial. Sus dos goles no solo significaron tres puntos valiosos, sino que también reforzaron la confianza del equipo de cara al próximo desafío: Sporting Cristal. Valera es consciente de lo que se viene y aseguró que el equipo ya está mentalizado en ese choque.

“Será un partido muy duro. Es un equipo grande, tiene buenos jugadores y nos hará un buen partido”, señaló el delantero crema, mostrando respeto por el rival, pero también confianza en el trabajo del equipo que dirige Fabián Bustos. “Depende de nosotros seguir así. Tenemos que trabajar el partido, concentrarnos y hacer lo que venimos haciendo bien”, añadió.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el miércoles 23 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeón de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play offs. Luego del duelo ante los celestes, la ‘U’ tendrá que enfrentar a Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Universitario de Deportes sigue como el único líder del Torneo Clausura luego de vencer a ADT. (Foto: GEC)





