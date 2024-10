Universitario vs. ADT se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El compromiso está pactado para jugarse el sábado 19 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido a través de la señal de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro.

El equipo de Fabián Bustos llega a este encuentro tras vencer por 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba, por la pasada fecha del Clausura. El equipo merengue se hizo fuerte de visita y ganó gracias a los goles de Horacio Calcaterra y Edison Flores. De esta forma, consiguió su quinto triunfo consecutivo. Asimismo, lleva nueve compromisos sin conocer la derrota (siete victorias y dos empates).

Universitario es el líder del Clausura y depende de sí mismo para ganar el certamen y salir campeón nacional (ya ganó el Apertura). A falta de cuatro jornadas, tiene 30 puntos le saca tres de diferencia a Alianza Lima, su clásico rival. Cusco FC, con un partido más, está a dos unidades del cuadro merengue. Los siguientes duelos de los cremas son: Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Alex Valera, quien se sintió en el calentamiento previo al Perú vs. Brasil en el Mané Garrincha, todavía no se recupera del espasmo muscular en la espalda y todo indica que no jugaría de titular ante ADT. Se espera que José Rivera sea el que acompañe al ‘Oreja’ Flores en el ataque.

“No hay partido fácil, y no hay que creerse que ya está todo hecho”, comentó Fabián Bustos en la previa del partido. “Decían que la ‘U’ no lucía como lo hizo en 2023, y eso era normal. Hemos ido mejorando y creciendo, ahora estamos más maduros. Me siento identificado con el equipo”, añadió.

ADT, por su lado, llega a este compromiso luego de perder por 1-0 ante Alianza Atlético en Tarma, por la pasada fecha del Clausura. El único tanto lo hizo el defensor Horacio Benincasa por la vía del penal. ADT está atravesando un mal momento: lleva cuatro partidos sin victoria (un empate y tres derrotas). En estos momentos, está en el octavo puesto en la tabla acumulada y está clasificando a la Copa Sudamericana.

Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 29/09/24 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Liga 1 - Clausura 22/09/24 Universitario 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Clausura 18/09/24 Universitario 3-0 Sport Boys Liga 1 - Clausura 15/09/24 Alianza Atlético 0-3 Universitario Liga 1 - Clausura 24/08/24 Universitario 1-0 César Vallejo Liga 1 - Clausura

ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/09/24 ADT 0-1 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 22/09/24 César Vallejo 0-0 ADT Liga 1 - Clausura 17/09/24 ADT 1-2 Cusco FC Liga 1 - Clausura 13/09/24 Garcilaso 1-0 ADT Liga 1 - Clausura 25/08/24 ADT 2-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura

Universitario vs. ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 03/05/24 ADT 2-0 Universitario Liga 1 - Apertura 16/08/23 ADT 2-0 Universitario Liga 1 - Clausura 18/03/23 Universitario 3-1 ADT Liga 1 - Apertura 21/08/22 ADT 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 04/04/22 Universitario 2-1 ADT Liga 1 - Apertura





¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT?

Siguiendo con la programación, Universitario se enfrentará contra ADT el sábado 19 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 7:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 8:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:30 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs. ADT?

Por la fecha 14, Universitario vs. ADT será transmitido por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





TE PUEDE INTERESAR