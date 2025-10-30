El futuro de Alex Valera vuelve a ser tema de conversación en Universitario de Deportes. Mientras los cremas pelean por cerrar el año, ya con el tricampeonato en sus manos, el delantero también analiza qué será de su carrera a partir del 2026. Con contrato vigente hasta diciembre del siguiente año, el atacante genera interés fuera del país, pero su deseo, según reveló el periodista Gustavo Peralta, estaría más cerca de Ate que de cualquier otro destino. Las próximas semanas serán decisivas para definir si el goleador crema continúa haciendo historia con la camiseta merengue o si llega el momento de dar el salto al exterior.

Durante su participación en el programa ‘Hablemos de Max’, Peralta contó que Valera le habría transmitido a su entorno su intención de seguir en Universitario. “Quiero quedarme en la ‘U’ y hacer más de 100 goles. Quiero el tetracampeonato”, habría dicho el atacante, dejando en claro su compromiso con el club y su ambición de seguir ampliando su legado en la institución.

El comunicador explicó que la administración crema ya se encuentra al tanto del deseo del futbolista y que no se descarta una negociación para extender su vínculo hasta el 2028. El objetivo es asegurar su permanencia en el equipo que disputará la próxima edición de la Copa Libertadores y mantener una base sólida de figuras nacionales para el proyecto deportivo del club.

Sin embargo, las conversaciones no son las únicas que rodean el nombre del goleador. Desde Brasil surgió el interés del Ceará, club que habría consultado por las condiciones de Valera a través de un intermediario. Aunque todavía no existe una oferta formal, el representante del delantero, Ricardo Morales, confirmó que hubo acercamientos iniciales y que el jugador figura en la lista de posibles refuerzos para el cuadro brasileño.

Peralta también recordó que no es la primera vez que Valera suena en el mercado brasileño, ya que meses atrás el Santos mostró curiosidad por su fichaje. A pesar de las especulaciones, ninguno de los contactos se tradujo en una propuesta concreta, y el goleador continuó defendiendo los colores de Universitario con total compromiso durante toda la temporada.

Más allá de los rumores, el periodista sostuvo que la prioridad del atacante sigue siendo quedarse en el club crema. La posibilidad de disputar la Libertadores, sumada a su rol protagónico en el plantel y su cercanía con la hinchada, lo motivan a seguir defendiendo los colores del tricampeón. Además, desde la interna consideran que mantenerlo es clave para la estabilidad del equipo en la próxima temporada.

Alex Valera llegó a los 17 goles en el año. Es su mejor temporada goleadora con Universitario superando a los 16 tantos del 2023. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Por parte de la directiva, Álvaro Barco ha reiterado en diversas oportunidades que no descartan una venta si llega una oferta considerable, dado que una posible transferencia de Valera representaría ingresos importantes para la institución. Aun así, la intención inicial es retenerlo y reforzar el proyecto deportivo con miras a la Libertadores 2026.

Actualmente, el delantero acumula una destacada cifra de 72 goles con la camiseta merengue y está a punto de ingresar al selecto grupo de los máximos artilleros en la historia del club. Ese es justamente uno de sus mayores objetivos personales: superar los 100 goles con Universitario, algo que lo colocaría entre los ídolos más grandes del equipo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

