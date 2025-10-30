La recta final del Torneo Clausura 2025 promete emociones intensas. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer las designaciones oficiales para la fecha 17 del campeonato, una jornada que puede ser determinante en la lucha por los puestos internacionales y en la parte baja de la tabla. Aunque Universitario de Deportes ya se consagró tricampeón, la pelea por el acumulado y el honor deportivo mantiene el interés intacto en esta nueva semana de competencia.
El primer gran atractivo de la fecha se vivirá en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima recibirá a Melgar en el duelo que abrirá la jornada el viernes por la noche. La Conar designó a Pablo López como juez principal de este enfrentamiento, mientras que Alejandro Villanueva estará a cargo del VAR. Un encuentro que no solo pondrá a prueba a ambos equipos, sino también a la terna arbitral que deberá mantener el control en un partido que históricamente se juega con mucha intensidad.
Nota en desarrollo
