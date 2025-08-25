Si bien el clásico no nos dejó goles y tuvo pocas emociones en ambas porterías, sí hubo mucho roce, pierna fuerte e intercambio de palabras. El más llamativo sucedió en el primer tiempo, cuando Alex Valera y Hernán Barcos se enfrascaron en una discusión que tuvo de todo, con insultos de todo tipo y la necesaria intervención de sus compañeros para evitar que la situación escale a mayores.

Muy lejos de la versión que todos conocemos, Barcos estuvo fuera de sus casillas y, tal como se pudo ver en la transmisión, encaró con todo a Valera. Así pues, luego del pitazo final de este Universitario vs. Alianza Lima que nos dejó un 0-0 amargo, el propio delantero crema trató de explicar lo sucedido.

En una breve charla con GOLPERU, el ’20’ de Universitario puso paños fríos al asunto y afirmó que esa discusión se dio por una calentura momentánea del partido. “Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, sostuvo.

A diferencia de Valera, Barcos no se guardó nada y ‘disparó’ con todo en zona mixta. Al explicar lo ocurrido, el argentino contó que el delantero crema le faltó el respeto mientras él intentaba hablar con el árbitro Jordi Espinoza, lo que desencadena en la fuerte discusión que todos vimos.

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, dijo el ‘Pirata’.

“Después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, añadió el ‘9’ blanquiazul.

Volviendo a Alex Valera, este se refirió a lo sucedido en el gol que la anulan con intervención del VAR, donde supuestamente estaba en posición adelantada. “Vi la imagen cómo trazaron las líneas, pero de nuevo pasa por el cuerpo. No sé cómo lo ven, pero eso ya lo ven los del VAR, no depende del árbitro”, señaló.

Para el ariete merengue, el VAR debería contar con cámaras que proporcionen una mayor claridad en la repetición de las jugadas y así no quede dudas de lo que sanciona el árbitro. “Yo creo que deberían implementar un poco más de cámaras para que no pase esto. A nosotros, y como a cualquier equipo, creo que es una incomodidad no ver algo bien detallado y que quede la duda”, puntualizó.

El clásico entre Universitario y Alianza Lima tuvo mucha pierna fuerte. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate sin goles frente a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

