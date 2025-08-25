Universitario de Deportes y Alianza Lima nos regalaron un clásico trabado, con poco juego y sin goles. Fue un 0-0 para la anécdota, que seguramente dejó más tranquilos a los de La Victoria por cómo fue el trámite y las dos expulsiones que tuvieron que asumir en la etapa complementaria. Del lado opuesto, en tienda crema se quedaron con un sabor amargo, no solo por el empate en casa, sino también por la actuación del árbitro Jordi Espinoza y sus asistentes del VAR, Alejandro Villanueva y Diego Jaimes.

Jorge Fossati fue el más enfático al referirse al rendimiento de los jueces, considerando que un sector de la opinión pública no quiere hacer eco de eso por defender interés ajenos. “Cuando no se gana suena a excusa, pero hay 50 detalles para ver. No todos la quieren ver porque hay otros intereses, pero es normal que nosotros veamos del lado de Universitario, desde Alianza se mire sin ser objetivos, es lógico”, argumentó.

Para el uruguayo, hubo algunas faltas que fueron mal sancionadas por Jordi Espinoza y otras que las pasó por alto, generando una sensación de injusticia en el granado del Estadio Monumental. Asimismo, cuestionó la aplicación del VAR en el gol que le anularon a Alex Valera, pues consideró que las líneas estuvieron mal trazadas y no quedó claro si hubo posición adelantada o no.

“Los que deberían estar en el medio deberían ver la verdad. Los que quieren ver la verdad, simplemente repasen lo que fue el partido. El concepto de las amarillas, el cobro de faltas. Una vez más veo las líneas del VAR y digo ‘tal vez soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología’, pero una vez más veo la línea azul atravesando al jugador nuestro”, comentó.

Jorge Fossati está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

En otro momento de la charla con la prensa, Fossati volvió a criticar la mala programación del clásico luego de una importante seguidilla de partidos de Universitario, lo que –según él– puso en riesgo a los futbolistas ante posibles lesiones. Para el experimentado entrenador, no lograron recuperarse del todo tras el desgaste que supuso viajar a Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores.

“No hay que ir a Harvard para prever que si nos fijaban como fijaron la sexta y séptima fecha arriesgaban lesiones de jugadores. Ninguna duda que de los tres que estábamos en Copa, el más perjudicado éramos nosotros. El domingo pasado, a dos días y medio de haber jugado por Copa, jugamos en altura. El viaje ida y vuelta a Sao Paulo. Eso por supuesto aumenta el desgaste”, sostuvo.

En esa misma línea, señaló que si realmente hubieran querido programar este partido pensando en la Selección Peruana, no hubieran expuesto a los futbolistas convocados. “Mantengo que, si se miraba el bien de todos, que no pusieran de excusa a la selección porque al revés, si a la selección la querían proteger y mandar jugadores en buenas condiciones, esta fecha no se debería haber jugado”, añadió.

En lo concerniente al desarrollo del partido, Jorge Fossati afirmó que Universitario fue superior a Alianza Lima y generó chances más claras para abrir el marcador. Lamentablemente para los intereses cremas, eso no se vio reflejado en la cuenta final y ambos equipos tuvieron que conformarse con un empate sin goles.

“Creo que Universitario fue superior a un gran equipo como tiene Alianza en todo el desarrollo del partido. En ese primer tiempo Alianza no pegó una vez al arco. En el segundo tiempo tampoco al arco, pero tiene una desviada, y nosotros tuvimos varias. Pero sin entrar más en detalles, creo que, futbolísticamente hablando, fuimos superiores”, aseveró.

“Hubo algún rendimiento individual que no fue lo mejor que pudo tener, y sin ningún tipo de dudas haber hecho este partido en las condiciones que nosotros jugamos, es para estar más que orgulloso de este plantel. Lamentamos el empate porque uno siempre quiere ganar, pero me parece que si hubo un equipo que hizo méritos para ganarlo, fue Universitario”, finalizó el ‘Nono’.

Universitario y Alianza Lima igualaron sin goles por el Torneo Clausura 2025. (Jesús Saucedo /GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate sin goles frente a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad dentro de unas cuentas semanas cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR