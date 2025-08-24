El partido de Universitario vs. Alianza Lima brindó altas emociones y también mucha fricción. Uno de los cruces del choque -disputado en el estadio Monumental por el Torneo Clausura- se dio entre Hernán Barcos y Alex Valera. El ‘Pirata’ explotó en el campo contra el futbolista crema y protagonizaron un intenso intercambio de palabras. Sus compañeros fueron a separarlos y no volvieron a tener altercado en el desarrollo. Sin embargo, en conversación con los medios de comunicación, el blanquiazul reveló la razón de su molestia.

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, contó Barcos.

En ese sentido, Hernán siguió hablando sobre Alex Valera y recordó su negativa a jugar con la Selección Peruana, producto de problemas personales. Además, recalcó que es un futbolista que no cuenta con “humildad”.

“Después de decirle que no a la Selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”, expresó el ‘Pirata’.

Dejando de lado el altercado con el delantero, Barcos analizó el desarrollo de Alianza Lima en partido del estadio Monumental. Hernán aseguró que el resultado refleja justicia; sin embargo, quedó la impotencia de no poder quedarse con los tres puntos, en la lucha por el Torneo Clausura.

“Vinimos a ganar, pero no se dio, fue un partido trabajado, tuvimos dos expulsiones. Acá siempre es un partido duro, no nos vamos contentos pero por cómo se dio el partido fue un resultado justo”, declaró el argentino sobre el juego", dijo el delantero argentino (nacionalizado peruano) de 41 años.

Por lo pronto, con este resultado, Alianza Lima sumó 12 puntos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Los blanquiazules necesitan comenzar a ganar para no alejarse del objetivo principal. En lo que respecta a la tabla acumulada, está en el segundo lugar con un total de 49 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar 0-0 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo mes cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de setiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR