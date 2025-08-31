Durante los últimos días, el nombre de Álex Valera comenzó a circular en la prensa brasileña como una de las alternativas que manejaba Santos para reforzar su ataque. La posibilidad de ver al delantero de Universitario de Deportes en el Brasileirao generó expectativa, sobre todo porque el conjunto de Vila Belmiro buscaba con urgencia un atacante de área. Sin embargo, las especulaciones quedaron rápidamente atrás luego de confirmarse la contratación del argentino Lautaro Díaz, quien será el nuevo referente ofensivo del club paulista.

El fichaje del exdelantero de Independiente del Valle y Cruzeiro se cerró este fin de semana, en medio de la necesidad de Santos de contar con mayor poder de ataque para el tramo final de la temporada. Sobretodo por la urgencia de poder sumar más puntos que los alejen de la zona peligrosa de la parte baja de la tabla.

Sin embargo, la decisión también supone un golpe a las posibilidades de Álex Valera de dar el salto internacional en este mercado, ya que con la incorporación de Díaz el cuadro brasileño estaría cerrando la búsqueda de un goleador, a pesar de que hace algunos días se informó del interés para con el jugador peruano.

Álex Valera habría sido sondeado por el Santos de Brasil. (Foto: Captura X)

La prensa brasileña confirmó que Santos llegó a un acuerdo verbal con Cruzeiro por Lautaro Díaz, atacante de 26 años que tendrá una cesión por una temporada con opción de compra. El jugador viajará a São Paulo para realizar los exámenes médicos y luego firmar contrato, el día de mañana de manera inmediata.

Días atrás, el periodista brasileño Valentin Furlan había revelado que el nombre de Álex Valera estaba sobre la mesa del club paulista. El goleador de Universitario y de la selección peruana, con contrato vigente en Ate hasta 2026, fue mencionado como una de las alternativas, lo que despertó atención en el medio local.

Sin embargo, la prioridad del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda fue siempre encontrar un atacante con experiencia en la región y conocimiento de la competencia sudamericana. En ese perfil encajaba mejor Lautaro Díaz, quien tuvo un paso destacado por Independiente del Valle en la LigaPro de Ecuador, club con el que incluso se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Lautaro Díaz - Independiente del Valle. (Foto: CONMEBOL)

Santos identificó la falta de un delantero tras su serie en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional. La urgencia de encontrar un “9” de garantías llevó a acelerar negociaciones, y finalmente la elección recayó sobre Díaz, relegando cualquier otra opción en el mercado.

Para Valera, la noticia significa el cierre de una ventana que pudo haberle abierto nuevamente la puerta al fútbol internacional. El delantero crema, que en 2022 tuvo una experiencia no fructífera en Arabia Saudita con Al Fateh, seguirá en Universitario, donde este año acumula once goles y cinco asistencias en 32 partidos oficiales.

La opción de continuar en Ate se refuerza además porque Universitario lo considera pieza clave en su lucha por el Torneo Clausura y el campeonato nacional. Si bien ha tenido momentos de irregularidad, Valera mantiene el respaldo del comando técnico y se perfila para ser uno de los referentes ofensivos en la recta final de la temporada.

