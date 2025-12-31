La Liga 1 2025 terminó y Universitario se coronó como tricampeón nacional. Los cremas fueron los más regulares en el año, por lo que alzaron el título con tres fechas de anticipación, conquistando el Torneo Apertura y Clausura. En su plantilla hubo nombres que tuvieron un gran año; sin embargo, hay uno que destacó por sus goles y aparición en momentos claves: Alex Valera. El delantero crema de 29 años fue premiado la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) como el mejor jugador de la temporada.

Desde las redes sociales del gremio publicaron una foto del delantero junto a la siguiente descripción: "Felicitamos a Alex Valera por haber sido escogido por sus compañeros de profesión como el mejor del año". De esta manera, ‘Nazario’ quedó como el mejor de este 2025, un año de éxitos para los cremas.

Este no es el primer premio que recibe ya, desde la organización de la Liga 1, también lo eligieron como el mejor del 2025. En aquella ocasión, ‘Valegol’ agradeció a sus compañeros por el desarrollo del año y también les dedicó este galardón obtenido por el buen funcionamiento colectivo.

“Estoy feliz. Esta premiación es de todo el equipo, hoy me toca a mí y hay que disfrutar estos bellos momentos que estamos pasando”, sostuvo. Al ser consultado por las claves del éxito, el ‘9’ las resumió en dos conceptos: “Mucha humildad, mucho trabajo y con eso se pudo lograr el objetivo”.

Ese mismo día también reveló que el 2025 fue su mejor año como profesional, pero buscará seguir superándose. Alex no fue ajeno a ofertas para salir del club, pero decidió mantenerse por el protagonismo que tomó en las últimas temporadas.

“Ha sido una año bueno para todos, para mí también en lo personal, pero todavía queda mucho más. Creo que este grupo está para muchas más cosas, así que con mucha humildad y sobre todo, no hay que ser conformistas. Creo que tenemos mucho más para dar y este grupo está por cumplir este reto”, declaró en entrevista con GOLPERU.

Los números de Alex Valera

Con pocas lesiones, Alex Valera tuvo mucha continuidad con Universitario y, a pesar de la llegada de Diego Churín, se quedó como el titular en ofensiva. La baja cuota de gol del argentino permitió que el peruano se gane el puesto, sumado al esfuerzo y liderazgo en el campo de juego.

Entre Copa Libertadores y Liga 1, Alex Valera disputó 41 partidos oficiales. El delantero anotó 17 goles, sumado a seis asistencias. Además, apareció en duelos claves e influyó en resultados finales. Con contrato hasta 2026, asoma a pelear el puesto de titular con Sekou Gassama, delantero senegalés que se incorporará a la institución.

