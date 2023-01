Este miércoles 4 de enero, Alex Valera llegó a Lima tras culminar su vínculo con el Al-Fateh, equipo que milita en la Liga Profesional Saudí. El delantero nacional es agente libre y espera resolver en los próximos días su futuro futbolístico. Asimismo, tras su arribo a la capital, el exjugador de Universitario de Deportes aprovechó para referirse a su situación con el cuadro de Arabia Saudita, y no descartó un posible regreso al cuadro ‘merengue’.

“No termina nada, tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar”, fueron las primeras palabras del ariete a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto Jorge Chávez.

En relación a su presente, Alex Valera aseguró estar tranquilo y, pese a estar en un complicado momento con el Al-Fateh, señaló que espera “seguir adelante” y solucionar lo más pronto posible su situación contractual con el conjunto saudí.

Eso sí, con respecto a lo ocurrido con el equipo árabe, el delantero prefirió no dar detalles y mencionó que todo está en manos de su abogado. “Yo no puedo decir nada, ahora no puedo hablar nada. Voy a hablar cuando pueda”, acotó.

Por último, Valera se refirió a su futuro y señaló que irá al equipo que necesite contar con sus servicios. “Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, concluyó.

Al-Fateh descarta deudas con Cueva y Valera

Christian Cueva y Alex Valera dejaron de ser parte de Al-Fateh, luego de que se afirmara que el club les adeudaba más de dos meses de pago, lo que les permitió activar su salida de la institución por los incumplimientos en el contrato por parte del club. Sin embargo, el conjunto árabe se pronunció sobre el tema, asegurando que la situación es distinta.

Y es que en Al-Fateh no están dispuestos a dejar pasar el tema, por lo que indicó que tomarán sus previsiones legales para preservar sus derechos sobre Christian Cueva y Alex Valera, generando dudas sobre el futuro de ambos seleccionados peruanos.

“La dirección del club confirmó que las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas y la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, señalaron.





